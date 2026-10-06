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Mensaje del jeque Mohamed bin Zayed tras la coronación de Arabia Saudí en la Copa del Golfo

Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
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Arabia Saudí, campeón de la Copa del Golfo 27

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, felicitó a Arabia Saudí con motivo de la coronación de su selección con el título de la Copa del Golfo Arábigo de fútbol, "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí venció a su hermana emiratí por dos goles a cero, rompiendo su ausencia del podio del torneo desde 2003.



El presidente de los Emiratos escribió a través de su cuenta en la plataforma X, la noche del martes: "Felicito al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, al príncipe heredero Mohamed bin Salman y al hermano pueblo saudí por la conquista de la Copa del Golfo Arábigo de fútbol, 'Golfo 27'".

El jeque Mohamed bin Zayed valoró "el rendimiento destacado y el alto espíritu deportivo" por parte de ambos equipos.

Asimismo, elogió el éxito de la organización del torneo, deseando suerte a todos los hermanos en las próximas competiciones deportivas.

La selección emiratí ofreció una actuación destacada bajo la dirección de su nuevo seleccionador, Zlatko Dalic, quien afirmó días atrás que devolver a los Emiratos a los podios es el objetivo principal acordado con la Federación Emiratí de Fútbol.

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