Mensaje del jeque Mohamed bin Zayed tras la coronación de Arabia Saudí en la Copa del Golfo

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, felicitó a Arabia Saudí con motivo de la coronación de su selección con el título de la Copa del Golfo Arábigo de fútbol, "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí venció a su hermana emiratí por dos goles a cero, rompiendo su ausencia del podio del torneo desde 2003.









El presidente de los Emiratos escribió a través de su cuenta en la plataforma X, la noche del martes: "Felicito al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, al príncipe heredero Mohamed bin Salman y al hermano pueblo saudí por la conquista de la Copa del Golfo Arábigo de fútbol, 'Golfo 27'".

El jeque Mohamed bin Zayed valoró "el rendimiento destacado y el alto espíritu deportivo" por parte de ambos equipos.

Asimismo, elogió el éxito de la organización del torneo, deseando suerte a todos los hermanos en las próximas competiciones deportivas.

La selección emiratí ofreció una actuación destacada bajo la dirección de su nuevo seleccionador, Zlatko Dalic, quien afirmó días atrás que devolver a los Emiratos a los podios es el objetivo principal acordado con la Federación Emiratí de Fútbol.