Mensaje de Gelson para el Atlético y Simeone: “Si no juego, no puedo demostrar mi valía”

El delantero está siendo una de las figuras del Monaco en la liga francesa y comparó al argentino con su actual entrenador, Leonardo Jardim.

Gelson Martins está viviendo un gran presente en el Monaco, siendo una de las figuras en la liga francesa, donde, en seis encuentros, ya marcó tres goles y dio tres asistencias. Desde allí, con buenos desempeños, decidió recordar su no tan buen pasado, enviando un mensaje para el Atlético de Madrid y para Diego Simeone. “Puedo mostrar mis cualidades si juego. Si no juego, no puedo demostrar mi valía”, manifestó en una entrevista publicada por Record.

“Aquí en el Monaco tengo tiempo de juego, muestro lo mejor de mí y puedo demostrar qué soy capaz de hacer”, agregó el portugués, quien no pudo brillar en su paso por el club rojiblanco de la capital española.

El delantero, a su vez, comparó a su actual entrenador, Leonardo Jardim, con el propio Simeone: “Obviamente, ellos son diferentes. Jardim me conocía ya de antes como jugador. Simeone no sabía tanto cómo jugaba y eso lo cambia todo… Cuando el entrenador confía en ti y te hace jugar, creo que lo mínimo es agradecer esta confianza. La confianza es importante para un jugador”.