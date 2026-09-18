Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, habló sobre sus elecciones para la lista de los Tres Leones que se prepara para iniciar la competición de la Liga de Naciones de la UEFA en el próximo parón internacional, y el comienzo será con el duelo ante España en el estadio de Wembley el 26 del presente mes de septiembre, antes de enfrentarse a Croacia y a la República Checa (ida y vuelta).

Tuchel abordó, en la rueda de prensa dedicada al anuncio de la lista que ofreció este viernes, las razones de la convocatoria de Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold, quienes no estuvieron en el Mundial. Según recogió el sitio web «Sky Sports», dijo: «Han tenido un buen inicio de temporada y no cometieron ningún error; simplemente elegimos a otros jugadores en el pasado, y ahora estamos ante una nueva competición. Cole ha recuperado sus números destacados con las asistencias decisivas y los goles más importantes, y creo que tiene ganas de reivindicarse. Y lo mismo se aplica a Trent; nunca estuvo fuera de nuestros planes, y esta es su oportunidad para mostrar su mejor versión con la concentración como lateral derecho».

Sobre la naturaleza de la competencia y el papel que se espera de Alexander-Arnold para pelear por su puesto, Tuchel aclaró: «Tiene que ofrecer los niveles exigidos porque es una competencia abierta. No estuvo con nosotros en el Mundial porque confiamos en otros jugadores, y me mantengo en esa decisión, pero ha llegado el momento de que pelee por su sitio. Siempre ha mostrado su disposición a luchar, y ahora depende de él demostrarlo durante esta larga concentración».

Y sobre el traspié de los planes de continuidad para los nombres de la lista del Mundial a causa de las lesiones, el entrenador de los Tres Leones comentó: «La puerta siempre está abierta en función del rendimiento y del comportamiento comprometido con el espíritu de equipo que hemos construido. Esperaba una mayor continuidad de la estructura del Mundial, pero muchos de ellos se ausentaron por lesión, lo que da la oportunidad a otros jugadores de destacar. No transigiremos con la mentalidad de hermandad que nos llevó tan lejos, y no cambiaré mucho las alineaciones durante los partidos para evitar su agotamiento».

Al ser preguntado sobre recortar la distancia con las grandes selecciones y las opciones del equipo tras la victoria ante Francia en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial, Tuchel declaró: «Es un comienzo magnífico para disputar la Liga de Naciones de la UEFA; logramos resultados excelentes en la clasificación, disputamos 10 partidos en Estados Unidos, conseguimos 8 victorias, un empate y encajamos una derrota que aún duele mucho. Este ciclo especial de partidos queremos repetirlo de nuevo e ir lejos en la Liga de Naciones».

Y añadió: «Nuestra sensación es que el nuevo ciclo empezó con la victoria ante Francia, que posee quizá la lista más fuerte del mundo, y este triunfo orienta el rumbo de la próxima etapa. Además, sentimos que estamos recortando la distancia con España, campeona del mundo, y nuestras motivaciones no pueden ser más altas que eso».

Y sobre las razones de la ausencia del defensa Ben White de la lista, Tuchel reveló: «Ben White se retiró por lesión después de haber tenido un comienzo magnífico con el Arsenal, y recuperó su mejor nivel en asociación con Bukayo Saka en la banda derecha, algo muy valioso para nosotros. Pero la mala suerte siempre persigue a Ben en los momentos decisivos a la hora de la convocatoria».

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de «Kooora»

Y en respuesta a una consulta relacionada con sus ambiciones contractuales y la posibilidad de competir por el Mundial de nuevo, el entrenador alemán aclaró: «La estrella no se concede más que con el título del Mundial, pero mi contrato prorrogado contempla las competiciones de la Eurocopa. Nuestro objetivo actual es intentar ganar el título de la Liga de Naciones de la UEFA y construir sobre una base sólida como preparación para la Eurocopa que se celebrará en nuestro terreno».

Y sobre si sentía algún arrepentimiento por no haber convocado a Palmer y a Trent en la última fase final del Mundial, Tuchel recalcó: «Estaba muy contento con las elecciones de la lista y pasamos siete semanas magníficas juntos. Las decisiones en el partido contra Argentina fueron críticas, y como entrenador no siempre se garantizan los resultados. No permitiré que 30 minutos en el Mundial se impongan a nuestra valoración del logro que conseguimos».

Al ser preguntado sobre el trabajo que se les exige a Morgan Gibbs-White y a Palmer para conservar sus puestos, Tuchel señaló: «Podemos ver la disposición por la que pasa Morgan y su rendimiento decisivo con el Nottingham Forest. La convocatoria es una cosa, y ofrecer el rendimiento en el campo es otra; por eso Cole necesita mostrar sus números potentes para justificar su presencia y asegurarse su camiseta como titular».

Y sobre la naturaleza de la revisión y la ejecución administrativa con la Federación Inglesa tras el Mundial, Tuchel dijo riendo: «Me reprendieron por los cambios que realicé... ¡es una broma! Sentí el apoyo total de la dirección durante todo el torneo, e incluso antes del partido contra México me confirmaron su plena confianza. No tuve la menor duda sobre nuestra continuidad juntos, y la reflexión constante es necesaria para desarrollar las experiencias».

Y sobre los sentimientos encontrados que le acompañan tras la eliminación del Mundial, Tuchel reconoció: «Todavía estoy trabajando en transmitir el mensaje adecuado antes del duelo ante España porque mis sentimientos siguen siendo una mezcla; creamos una gran fe en la afición para llegar lejos, lo que hizo que la amargura de la eliminación fuera doble. Pero, entre los aspectos positivos, está que hemos construido un espíritu familiar y una mentalidad de no rendirse».