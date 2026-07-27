Mensaje claro: Salem Al Dawsari zanja la polémica sobre su salida del Al Hilal

Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal saudí, ha definido su postura sobre su futuro durante el actual mercado de fichajes estival, después de rechazar discutir cualquier oferta que suponga su salida de las filas del "Zaeem", prefiriendo continuar en el equipo hasta nuevo aviso.

Según el diario Arriyadiyah, Al-Dawsari cerró la puerta a todos los intentos de negociación sobre su traspaso este verano, a pesar de que solo le queda un año para el final de su contrato con el Al-Hilal.

El diario añadió que el capitán del Al-Hilal espera la llegada del periodo libre el próximo mes de enero, cuando comenzará a estudiar las ofertas que le lleguen, antes de tomar la decisión final que se ajuste a sus circunstancias en ese momento.

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La postura de Al-Dawsari llega en un momento en el que continúa recuperándose de la lesión que lo apartó de la pretemporada del Al-Hilal de cara a la nueva campaña, mientras mantiene su plena concentración en el regreso a los terrenos de juego y en recuperar su forma.

Durante la temporada pasada, la estrella de 34 años disputó 35 partidos en las distintas competiciones, con un total de 2447 minutos, en los que marcó 10 goles y dio 10 asistencias, según los datos del sitio "Transfermarkt".

Salem Al-Dawsari es una de las mayores leyendas del Al-Hilal en la era moderna, ya que ha disputado 484 partidos con la camiseta del equipo, en los que ha anotado 141 goles y ha dado 106 asistencias, para seguir escribiendo su nombre entre los jugadores más influyentes en la historia del club.