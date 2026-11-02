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Anthony Gordon ha empezado con buen pie en el Barcelona tras su sonado fichaje procedente de la Premier League, pero el extremo ha hecho una sorprendente afirmación sobre el peso de las expectativas en España. Pese a la exigencia constante de ganar títulos en el Spotify Camp Nou, el internacional inglés asegura que sentía mucha más presión cuando su equipo estaba en la mitad baja de la clasificación.

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La vida bajo los focos en el Camp Nou

El atacante de 25 años ha causado sensación de inmediato en Cataluña, con tres goles y cinco asistencias en sus primeros 13 partidos con el Barcelona. Su impacto ha sido tan grande que la afición local ya lo considera uno de los suyos e incluso ha desplegado una pancarta que califica al exjugador del Newcastle de «catalán». Al hablar de su adaptación a la vida en LaLiga, Gordon apunta que su rendimiento actual es solo la punta del iceberg y que espera mejorar a medida que se integre en el planteamiento táctico de Hansi Flick.

«He empezado bien, pero, como he dicho muchas veces, puedo dar mucho más», afirmó Gordon. «Necesitaré algo de tiempo para crecer de verdad y sentirme asentado. Cuando eso ocurra, veréis mi mejor versión, que aún no habéis visto. Todo el mundo me ha hecho sentir muy bienvenido. Todos han sido muy amables. Aquí tenemos una cultura de equipo estupenda, muy cercana y muy animada porque todos son muy jóvenes. Así que es fantástico formar parte de esto», dijo en una rueda de prensa previa al duelo del Barcelona contra el Aston Villa en la Champions League.

El peso de las expectativas, a examen

El camino de Gordon hacia la élite del fútbol europeo ha sido poco convencional: primero vivió una dura lucha por la permanencia en Goodison Park y después logró la clasificación europea en St James' Park. Aunque muchos supondrían que jugar en uno de los clubes más grandes del mundo conlleva una presión incomparable, el extremo sostiene que el miedo al descenso resulta mucho más agotador. Cree que el entorno del Barcelona le da, en realidad, la libertad de perseguir sus máximas ambiciones sin el temor asfixiante al fracaso que acompaña a una lucha por la permanencia.

«He disfrutado mucho en los tres [clubes] porque cada uno aporta cosas distintas que te ayudan como persona y a crecer», explicó el extremo. «Creo que competir por todos los títulos en todas las competiciones es, sin duda, lo más gratificante. La gente piensa que hay más presión, pero en realidad hay menos que cuando luchas por evitar el descenso o por subir en la tabla para llegar a la Champions League. Quiero ganar todos los títulos. Quiero ser el mejor. Este club me permite hacerlo».

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La adaptación al estilo del Barcelona

Incorporarse a un centro del campo y un ataque en los que figuran jugadores como Rodri, Pedri y Lamine Yamal exige una gran inteligencia táctica. Gordon reconoció que todavía está aprendiendo los movimientos y las preferencias de sus nuevos compañeros, y señaló que adapta sus desmarques según quién tenga el balón.

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Ante un nuevo encuentro contra un rival de la Premier League en la Champions League, el extremo también ha identificado aspectos de su juego que debe mejorar para convertirse en una amenaza de auténtica élite. «Creo que puedo hacerlo más, quizá ser un poco más egoísta a veces. Creo que en ocasiones paso demasiado el balón. Sin duda debería marcar más goles, pero, como he dicho, la realidad es que los goles ganan partidos y estoy aquí para ganar títulos», afirmó Gordon. Ahora centra su atención en un duelo crucial contra el Aston Villa, un equipo al que conoce bien por su etapa en Inglaterra.