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El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, ha elogiado a Gianluigi Donnarumma y ha asegurado que Italia habría encajado seis goles de no ser por la brillante actuación del portero del Manchester City. Pese a los esfuerzos del guardameta, Bélgica arrolló a Italia en Bruselas y se impuso por un contundente 4-1 en la Liga de Naciones.

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Bélgica sorprende a Italia con una remontada en Bruselas

Italia llegó al último partido del grupo como líder con 10 puntos, por delante de Francia por diferencia de goles y por sus enfrentamientos directos, mientras que Bélgica era tercera con nueve. Pio Esposito adelantó pronto a los visitantes, pero los locales marcaron tres veces en apenas 15 minutos por medio de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy y Jeremy Doku.

Diego Moreira anotó el cuarto al contraataque. Después, el portero Senne Lammens detuvo un penalti lanzado por Esposito en los últimos minutos y selló una victoria por 4-1 que hizo caer a Italia hasta la tercera posición.

Van Bommel elogia a Donnarumma y la inteligencia de la selección belga

En declaraciones a Sky Sport Italia, Van Bommel atribuyó al portero de Italia el mérito de evitar una derrota más abultada. «Si Donnarumma no hubiera estado en la portería, habríamos marcado seis», aseguró.

La victoria superó el 2-0 que Bélgica logró en la primera jornada en el Estadio Olímpico, y dejó al técnico encantado con la rápida progresión de sus jugadores. «Seré sincero: no esperaba esto cuando empezamos hace dos meses, pero incluso antes de aquel primer partido contra Italia ya veía que este era un grupo de jugadores muy inteligente. Eso hace que para un entrenador sea un placer trabajar con ellos».

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Van Bommel habla de los rumores sobre De Bruyne y la ausencia de Lukaku

Pese a perder dos veces contra Francia, que no logró vencer a Italia, Bélgica ganó sus dos partidos del grupo ante los italianos, mientras Kevin De Bruyne mostró un nivel superior al de sus últimas actuaciones con el Nápoles. Ante los rumores sobre un posible fichaje por el PSV Eindhoven en enero, Van Bommel negó haberle aconsejado que se marchara.

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«Me preguntaron si De Bruyne encajaría en el estilo de juego del PSV Eindhoven y, como conozco bien el club, dije que sí, pero también encaja en el Nápoles», insistió Van Bommel. «Respondí a una pregunta concreta, pero no le aconsejé que hiciera nada. La decisión es enteramente suya y se la dejo a él».

Mientras tanto, el exdelantero del Nápoles Romelu Lukaku se quedó en el banquillo sin jugar. Van Bommel concluyó: «Estuvo lesionado unos días y ni siquiera viajó a Turquía, así que esta noche dijimos que recurriríamos a él en caso de emergencia. También hacía algo de frío, así que decidimos juntos que no saliera al campo».

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Los rumores de fichajes de enero y la recuperación de Lukaku, en el foco

Bélgica cierra la fase de grupos con una buena dinámica cuando solo han pasado dos meses desde la llegada de Van Bommel. Italia, por su parte, tendrá que asimilar su caída del primer al tercer puesto en la última jornada.

La atención vuelve ahora al fútbol de clubes ante la proximidad del mercado de enero. De Bruyne debe decidir sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculan al PSV, mientras Lukaku sigue recuperándose de su reciente lesión tras evitar jugar unos minutos con frío.