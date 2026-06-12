Menos de 24 horas después de su marcha, el Benfica anuncia oficialmente al sucesor de Mourinho

Benfica ha anunciado oficialmente la contratación de Marco Silva como nuevo entrenador, en sustitución de José Mourinho, quien se ha incorporado al Real Madrid. Silva firmó un contrato hasta 2028 apenas 24 horas después de confirmarse la salida del “entrenador excepcional”.

El club confirmó, en un comunicado oficial, que Silva —quien no renovó con el Fulham inglés— firmó su nuevo contrato en una ceremonia a la que asistió el presidente Rui Costa, quien le dio la bienvenida diciendo: «Bienvenido. Tu éxito es el éxito de todos los aficionados del Benfica. Iniciamos un bonito capítulo en la historia del club. Esperamos que el museo cuente con más trofeos el año que viene».

Silva, de 47 años, admitió que fue la primera opción del presidente desde el principio: «En mi primera llamada me preguntó si quería entrenar al Benfica y si quería volver a Portugal. Eso demuestra que contaban conmigo, y eso es lo más importante».

Pese a su pasado en el Sporting de Lisboa, el técnico ignoró las especulaciones y afirmó: «No me importa el pasado; solo cuento con la invitación clara y mi respuesta».

Aunque sonaron otros candidatos tras la marcha de Mourinho, Rui Costa se decantó pronto por Silva, quien logró un éxito notable en sus cinco temporadas con el Fulham.

Silva ascendió al Fulham a la Premier League en 2022 y lo mantuvo en la máxima categoría, lo que lo convirtió en uno de los técnicos más cotizados de Inglaterra antes de anunciar, en su última rueda de prensa, que era momento de dar un paso al lado.

Ahora regresa a Portugal para afrontar un reto complejo: el Benfica, invicto en la Primeira Liga, cayó a la fase previa de la Europa League tras la victoria del Torres (Segunda División) sobre el Sporting en la final de la Copa de Portugal.

Silva reafirma su intención de devolver la gloria al Benfica, que no gana la liga desde hace tres temporadas: «Es una gran responsabilidad estar en este puesto. Todos en este club deben pensar en ganar títulos, en su prestigio y en su grandeza. El objetivo es claro: queremos una identidad dominante y un equipo capaz de conectar la fuerza de su enorme afición con el equipo».