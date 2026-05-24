Menno Geelen aparece ante las cámaras de ESPN justo antes del Ajax-FC Utrecht: «Perdón por mi lenguaje, pero...»

El domingo por la tarde el Ajax se mide al FC Utrecht en su última oportunidad de alcanzar la Conference League. Aunque el director general, Menno Geelen, lo califica de “parche”, el ganador entrará en la fase previa.

«Gane o pierda, esta temporada ha sido un desastre», admitió ante las cámaras de ESPN. «Lo siento por mi lenguaje, pero lo mismo sienten todos en el club y los aficionados que nos apoyaron de forma increíble».

«Por supuesto, hubiéramos preferido mil veces jugar en el ArenA y es una verdadera lástima que no podamos hacerlo», continúa el director general. Sin embargo, también ve un rayo de esperanza.

«En el fútbol suele haber mucho odio y envidia, pero esta semana he visto que hay mucha disposición a ayudarse mutuamente», añade.

«Si miro a las autoridades locales y, sobre todo, a la gente de Volendam, nos han recibido con gran hospitalidad a pesar de su descenso de ayer; eso me inspira mucho respeto».

El traslado a Volendam se debe a los conciertos de Harry Styles en el Johan Cruijff ArenA. «Son acuerdos del pasado», recuerda Geelen.

«Estamos muy fastidiados, pero sobre todo debemos evitar el quinto puesto y que el Ajax no vuelva a jugar los play-offs; ahí está el verdadero error», concluyen los responsables del club.