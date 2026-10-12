El guardameta del Al Ahli saudí, Edouard Mendy, publicó un mensaje de apoyo en sus cuentas de redes sociales, acompañado de la bandera del Reino de Arabia Saudí.

Tras el partido de esta noche entre el Al Ahli y el Al Wasl, disputado en Dubái, el astro senegalés publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "Señor, haz que este país esté a salvo".

El mensaje del portero senegalés fue una muestra de apoyo al Reino después de los ataques que ha sufrido recientemente y que dejaron víctimas civiles.

Mendy es conocido por su trato cercano con la afición y con el entorno deportivo saudí, y ya había expresado anteriormente su felicidad por vivir en Yeda y su aprecio por el espíritu del equipo y el apoyo constante del público.

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El jugador del Al Ahli, el turco Merih Demiral, ya había expresado su solidaridad con el Reino antes del partido, y declaró en rueda de prensa: "Arabia Saudí es mi segundo país y, por ello, siento una profunda tristeza por lo ocurrido, y me solidarizo con todos en estas circunstancias".

Cabe señalar que Edouard Mendy se ausentó del partido de hoy del Al Ahli, en el que el conjunto saudí venció a domicilio al Al Wasl por 3-1, debido a una lesión.

El jugador continúa con su programa de recuperación con vistas al próximo encuentro frente al Al Nassr, en la jornada 9 de la Liga Profesional Saudí Roshn, previsto para el próximo jueves.