Memphis Depay no volverá a jugar con Corinthians, como pronto, hasta mediados de noviembre, según informa la edición brasileña de ESPN. El delantero de 32 años sufrió una lesión en el muslo hace algo más de una semana y, por ahora, seguirá de baja.

Memphis sufrió la lesión muscular durante un entrenamiento el domingo de la semana pasada, 18 de octubre. Por ello, ya se perdió el partido de liga del pasado fin de semana ante Vasco da Gama (derrota por 3-2).

Todo apunta a que no será el único partido que se pierda. ESPN señala que, entre bastidores, en el complejo de entrenamiento «reina el pesimismo sobre la posibilidad de que regrese para los partidos que se disputarán antes del próximo parón de selecciones».

Memphis se perderá, como mínimo, el partido de liga contra Mirassol, que se disputará el próximo fin de semana en la madrugada del viernes al sábado. También parece que tendrá que perderse el encuentro ante São Paulo (en la madrugada del 4 al 5 de noviembre). Por ello, es muy probable que Memphis no vuelva a estar disponible hasta el 18 de noviembre, cuando Corinthians se enfrente a Botafogo.

Aún no está claro si Memphis entra en los planes para ser convocado con la selección de Países Bajos durante el próximo parón internacional ni si esta lesión influirá en ello. En el anterior parón, el seleccionador Xavi Hernández decidió no convocarlo.

ESPN también informa de que en el complejo de entrenamiento de Corinthians se vive «un ambiente de aislamiento» en torno a Memphis. Esto se debe en gran medida a la saga de la renovación de su contrato a principios de este año. Tampoco ayuda que no esté disponible para su equipo en este momento, cuando el club lucha contra el descenso.

Por eso, algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico lo llaman «Mickey», por Mickey Mouse. «Principalmente por su posición de excepción respecto a los demás jugadores», escribe ESPN.