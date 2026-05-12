Memphis Depay recibe buenas noticias, pero el Mundial sigue siendo una carrera contrarreloj

Se vislumbra una luz al final del túnel para Memphis Depay. Según ESPN, el delantero de 32 años volverá esta semana a la convocatoria del Corinthians, que se medirá al Barra FC en la Copa de Brasil.

El jugador, que se recupera de una lesión en el muslo, podría disputar unos 30 minutos en el encuentro de la madrugada del jueves al viernes. El Corinthians aún tiene seis partidos antes del Mundial.

Tiene poco tiempo para convencer a Ronald Koeman de que está en forma. El seleccionador ha advertido que solo convocará a quienes estén al 100 % para el Mundial.

Tras un contratiempo en su recuperación, el club contrató al fisioterapeuta español Fermín Valera Garrido, a quien Memphis conoce del Atlético de Madrid.

Esta temporada ha jugado doce partidos con el Corinthians, con un gol y una asistencia. El máximo goleador de la historia de la selección holandesa no juega desde el 1 de marzo.

Koeman anunciará la lista definitiva el 25 de mayo, y aún se desconoce si el jugador, con 108 partidos internacionales, llegará en óptimas condiciones.

Holanda debutará en el Mundial el 14 de junio ante Japón, y luego enfrentará a Suecia el 20 y a Túnez el 26.