Memphis Depay ha reaccionado con furia a la noticia de que Corinthians ha decidido no ofrecerle un nuevo contrato. El delantero afirma en un mensaje en redes sociales que el club brasileño no está cumpliendo un acuerdo y promete que «no dejará impune el comportamiento inaceptable».

El martes por la noche (hora neerlandesa), Corinthians compartió la noticia de que el contrato de Memphis, que está a punto de expirar, no será renovado. «Esta decisión se ha tomado única y exclusivamente con vistas a la salud financiera de nuestra institución, que exige un estricto equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles», comunicó Corinthians.

«Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones han buscado el mejor acuerdo posible. La directiva también reconoce y valora los esfuerzos incesantes de todos los departamentos, que han trabajado para hacer posible la continuidad del jugador».

«Ante las obligaciones financieras actuales y futuras de Corinthians, estaba claro que asumir un nuevo compromiso de esta magnitud en este momento no sería compatible con el equilibrio financiero que debemos mantener para garantizar la sostenibilidad del club», señaló Corinthians.

Memphis no siempre recibió sus pagos a tiempo en el último periodo y por eso a veces estuvo enfrentado con la directiva. Aun así, el internacional neerlandés tenía la intención de ampliar su vínculo, bajo estrictas condiciones. Según De Moordrechter, también se habían alcanzado acuerdos claros al respecto.

«Estoy muy decepcionado de que Corinthians no haya cumplido el acuerdo de ampliar mi contrato por dos años», escribe Memphis. «Esta ampliación fue acordada expresamente tanto con el presidente como con el departamento deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas han decidido incumplir este acuerdo...»

«Yo no he querido esta situación y siempre he respetado al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para proteger mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tened por seguro que no dejaré impune este comportamiento inaceptable», afirmó Memphis.