Los memes del Perú vs Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas 2022

Las selecciones de Perú y se miden por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Nacional de Lima .

Las redes sociales explotaron con el silbatazo inicial del árbitro colombiano Wilmar Roldán y los memes se desataron en Facebook, Whatsapp, Tik Tok, Instagram, Twitter , entre otras.

A continuación, en Goal te traemos una compilación con los más divertidos de todos. ¡Recuerda tomarlo con humor!

Lapadula llegó a Perú con Vizcarra de presi, jugó vs con Merino de presiy hoy vs Argentina con Sagasti como presidente se imaginan lapadula llegando a italia tipo "oe mano no me vas a creer lo q pasó en Perú"