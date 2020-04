Los memes de Jonathan Borja jugando FIFA 20 con Cruz Azul en la eLiga MX

La eLiga MX del FIFA 20 ha sido un éxito en sus primeros encuentros del Clausura 2020. Primero porque han sobrado los goles y las sorpresas. Segundo, debido a los momentos cómicos y chuscos de meterse en las casas de los futbolistas y verlos en su estado puro de humanos.

La actitud de Jonathan Borja, uno de los tres elementos elegidos por , llamó la atención de los usuarios en Facebook, Twitter e Instagram durante el compromiso frente al Atlas por la Jornada 1.

Primero, al ecuatoriano se le perdió la conexión después de recibir el tanto inicial de un total de cuatro que les asestó Luciano Acosta. Luego cuando los comentaristas de TUDN le preguntaron a quién había sacado de la alineación y no supo responder. A continuación, los memes más graciosos:

Ganó el , pero no recuerdo ni quién jugó.



Ha nacido un nuevo ídolo: Jonathan "el se me fue el internet y en realidad me vale berga el torneo" Borja #eLigaMX pic.twitter.com/D9htOT034r