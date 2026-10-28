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El delantero del Blackburn Rovers Andri Gudjohnsen se está consolidando como el rematador más eficaz del fútbol europeo. El internacional islandés tiene un porcentaje de conversión de disparos superior al de delanteros de élite como Harry Kane y Kylian Mbappe, y ha aupado a su equipo hasta el décimo puesto, a tiro de las plazas de promoción de ascenso de la Championship.

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El definidor más letal de Europa

El jugador de 24 años ha firmado un inicio de temporada espectacular en Ewood Park. Gudjohnsen ha marcado ocho goles en 11 partidos de Championship, lo que le convierte en el segundo máximo goleador de la categoría. Su racha reciente incluye dos dobletes consecutivos ante el West Brom y el Wrexham.

Según el Not The Top 20 Pod, el delantero tiene actualmente la mejor relación entre goles y remates de todos los jugadores de las diez principales ligas europeas que han realizado al menos diez remates. Ha marcado sus ocho goles ligueros con solo 16 intentos.

Esta extraordinaria eficacia le sitúa por delante de figuras de talla mundial como Kane, ganador del Balón de Oro de 2026; Mbappe, segundo clasificado; y Erling Haaland, la máquina de hacer goles del Manchester City. También lidera la Championship en minutos por gol, supera a sus rivales de la categoría y destaca por su juego de espaldas y su dominio aéreo.

Mowbray le augura un futuro prometedor

El entrenador del Blackburn, Tony Mowbray, conoce bien el enorme potencial de su delantero centro. El técnico de 62 años vio cómo su equipo se imponía por 2-0 al Wrexham en casa el sábado, impulsado por otro doblete de su delantero estrella.

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Tras aquella victoria del fin de semana, el técnico del Blackburn envió un mensaje claro al atacante, que atraviesa un gran momento de forma, sobre hasta dónde puede llegar.

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Mowbray dijo: «Ten cuidado, hijo, o acabarás en el Barcelona como tu padre».

A la altura del apellido familiar

El joven delantero es hijo de Eidur Gudjohnsen, antiguo referente del Chelsea y el Bolton. El gran futbolista islandés ganó dos títulos de la Premier League en Stamford Bridge y marcó 78 goles en 263 partidos con el Chelsea.

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Después pasó tres años en el Barcelona, donde conquistó un triplete histórico en 2009 y sumó 19 goles en 114 partidos. Andri está labrándose una destacada trayectoria propia en el fútbol inglés y ya ha superado los cinco goles que su padre marcó en la Championship durante una etapa en el Bolton al final de su carrera.

Su buen rendimiento en la liga también se ha trasladado al ámbito internacional. El jugador, formado en las canteras del Real Madrid y el Barcelona, ha logrado dos goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos con Islandia.

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En busca del regreso a la máxima categoría

Gudjohnsen hijo intentará mantener su racha goleadora mientras el Blackburn busca poner fin a su larga ausencia de la Premier League. El campeón de la temporada 1994-95 no juega en la máxima categoría inglesa desde su descenso en 2012.

El Blackburn ocupa actualmente la décima posición en la Championship, pero está a solo dos puntos de los puestos de promoción de ascenso. Mantener este increíble ritmo goleador será fundamental para que Mowbray pueda meter a su equipo en la lucha por el ascenso durante los próximos meses.