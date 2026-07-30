En el Bayer Leverkusen se incorporaron el lunes a los entrenamientos los jugadores que pudieron disfrutar de unas vacaciones más largas porque todavía estuvieron compitiendo en el Mundial. Sin embargo, un futbolista solo completará las tareas y sesiones de trabajo de forma muy dosificada, porque al fin y al cabo no quieren que un fichaje récord se vea amenazado en el último momento por una lesión.

«El lunes estará en el arranque con los jugadores del Mundial», dijo el director deportivo del Bayer, Simon Rolfes, a Bildy se refería a Kerim Alajbegovic. Que el bosnio de 18 años vaya a seguir a largo plazo en el Werkself es, entretanto, como mucho muy improbable, porque su traspaso millonario tras una puja entre clubes ya estaría cerrado.

El FC Chelsea estaba supuestamente dispuesto a poner sobre la mesa la cifra más alta por Alajbegovic: 40 millones de euros ofrecieron los Blues por el mediapunta, según Bild. Una cantidad que encaja con las pretensiones del Leverkusen y que sería un traspaso récord en la Bundesliga: nunca un club de la máxima categoría del fútbol alemán compró o vendió a un jugador sub-19 por más dinero. La anterior mejor marca la ostenta el FC Bayern de Múnich, que en 2016 pagó unos 35 millones de euros al Benfica por Renato Sanches.

Lo llamativo, o lo loco, desde la perspectiva del Bayer es que Alajbegovic todavía no ha disputado ni un solo minuto como profesional con el club. Así que el Leverkusen no pierde a un jugador clave, sino solo a una promesa, una esperanza de futuro brillante. «Kerim ha tenido una evolución increíble. Es extremadamente ambicioso y ha progresado con una rapidez asombrosa», dijo Rolfes en Sport1.

Kerim Alajbegovic despega tras sus dificultades iniciales

Ese era precisamente también el plan del Leverkusen cuando el club dejó marcharse el pasado verano a su canterano Alajbegovic a Salzburgo. Los austriacos pagaron dos millones de euros, pero por ocho millones el Werkself se aseguró una opción de recompra. Y ya al cabo de medio año, en el Bayer todos tenían claro que la ejecutarían. Alajbegovic brilló con demasiada fuerza en Salzburgo, aunque tuvo algunos problemas de adaptación al principio: «Al principio fue difícil: estuve un mes y medio en el hotel y me sentía muy solo», confesó a los medios del club de Salzburgo.

Cuando encontró su sitio, también empezó a funcionar sobre el césped: Alajbegovic firmó 13 goles y cuatro asistencias en 44 partidos oficiales con los austriacos, de modo que al final de su etapa en Salzburgo pudo resumir: «Fue la mejor decisión venir aquí». Dijo Alajbegovic que había madurado no solo como jugador, sino también como persona, y puso con franqueza un ejemplo de su evolución personal: «Soy alguien a quien no le gusta nada perder. Lo odio de verdad. A veces me pongo muy agresivo, y entonces también me enseñaron que debía mantener la calma».

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Ese paso intermedio le ha llevado esta semana de vuelta a Leverkusen, donde regresa ya casi como un profesional consolidado y mundialista. «Antes de ir a Salzburgo, todavía era un niño», reconoció Alajbegovic, pero eso ya es historia. Sus actuaciones de la pasada temporada no solo llevaron al Bayer a ejecutar la opción de recompra, sino también a que numerosos clubes lo incluyeran en su lista de deseos. A ello se sumaron además las apariciones del joven de 18 años con la selección de Bosnia, con la que fue hasta ahora el debutante más joven.

En los playoffs del Mundial jugó un papel decisivo en los triunfos ante Gales e Italia, y en el Mundial también brilló, incluido un golazo contra Catar. «Tiene una técnica de golpeo extraordinaria, también fuera del área. Eso es lo que realmente le hace especial», se deshizo en elogios Rolfes.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, conoce muy bien a Kerim Alajbegovic

Que precisamente el Chelsea vaya detrás de Alajbegovic no parece una casualidad: en Stamford Bridge se hizo cargo del banquillo Xabi Alonso, y él conoce al joven todavía de su etapa en Leverkusen. Con el español, Alajbegovic ya entró varias veces en la convocatoria, aunque entonces todavía no le alcanzó para una breve aparición. Alonso tiene sin duda muy presentes las cualidades del bosnio, y supuestamente eso le habría valido ahora al Chelsea 40 millones de euros.

Pero que realmente vaya a producirse el traspaso a los Blues es ahora bastante improbable. Y es que el Chelsea acaba de fichar por la módica cifra de 127 millones de euros a Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, para la posición de Alajbegovic en la mediapunta. Por eso, Alajbegovic estaría analizando precisamente los planes del Chelsea, que podrían contemplar que saliera cedido a otro club directamente después del traspaso, por ejemplo al Racing Strasbourg, que al igual que el Chelsea pertenece al Blue-Group. Algo que, según informaciones de prensa, él mismo en realidad había descartado previamente para sí.

Y eso es justamente lo que, según se informa, ha devuelto ahora a la Juventus de Turín a la carrera por el bosnio. En los últimos días, los italianos han asumido el papel de favoritos en la puja por Alajbegovic, y Sky incluso informa ya de un acuerdo entre todas las partes. Por una cantidad fija de 33 millones de euros, el joven de 18 años se marcharía a la Vecchia Signora; además, el Werkself podría beneficiarse de bonus que elevarían la suma total hasta los 40 millones de euros que supuestamente ofreció el Chelsea.

Sobre todo, la Juve estaría vendiendo la idea de que cuenta con Alajbegovic de inmediato para el once titular, algo que ya le habría sido transmitido personalmente. Según Sky, solo quedarían por aclarar los últimos detalles antes de que pueda anunciarse el acuerdo definitivo. Al final, sin embargo, da igual si quien gana la carrera es el Chelsea, la Juve u otro club que todavía pudiera entrometerse en el pulso por el traspaso.

Lo que ya está bastante claro es esto: en la Bundesliga habrá un traspaso récord.