Megan Rapinoe, sobre el FC Barcelona: "Lo llevo en el corazón y en el alma"

La capitana de la selección de EEUU, Megan Rapinoe, habló sobre el FC Barcelona y le declaró amor eterno

El fútbol femenino en está en pleno auge y está atrayendo a cada vez más súperestrellas del deporte a nivel mundial. El aumento del nivel de todos los clubes de la ahora conocida como Primera Iberdrola llama la atención y la última en hablar sobre uno de ellos ha sido Megan Rapinoe.

La actual campeona del mundo y capitana de la selección de concedió una entrevista a BeIN Sports en la que declaró que lleva al Barça "en el corazón y en el alma". Además, no descartó acabar su carrera deportiva en España.

De 34 años, Rapinoe ya sabe lo que es jugar en el Viejo Continente, ya que disputó una temporada en , más concretamente en el Olympique de . "Ya no estoy tan joven. ¿Quieren a una Megan Rapinoe madura? Desde luego que estoy abierta a cualquier propuesta. Me agrada la idea de jugar en Europa. Me encanta viajar. Jugué en Lyon y me encantó. Así que tal vez termine mi carrera en España. Culturalmente hablando es algo que me agrada", comentó la jugadora sobre la posibilidad de poder venir a nuestro país.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Pero sin duda, las declaraciones más esperadas fueron la afirmación de Rapinoe sobre cuál es el equipo de sus amores. "Al lo llevo en el corazón. Es mi equipo preferido. Por la manera en la que juega. Su manera de jugar es espectacular y me inspira. Me encanta verlos jugar, pero también es muy divertido ver al Atlético por la intensidad con la que juegan. Obviamente, también me gustaba ver jugar a los Galácticos (el ), pero al Barça lo llevo en el alma", expresó.

El artículo sigue a continuación

Terminó Rapinoe hablando sobre otra de las grandes figuras de la Primera Iberdrola, la delantera Charlyn Corral. A pesar de que la mexicana juega en el rival del FC Barcelona, el , Rapinoe se deshizo en elogios ante una de las atacantes más voraces del continente europeo.

"Es maravilloso estar en un club como el Atlético. Debe seguir luchando, que siga haviendo lo que hace y que regrese a casa con el título de Liga", finalizó Megan Rapinoe, una de las jugadores con más repercusión de todo el planeta.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!