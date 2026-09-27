Mientras los Red Devils probablemente ya no puedan evitar la próxima marcha de su joya de 15 años el verano que viene, los pesos pesados de Europa ya toman posiciones. Sobre todo, el Real Madrid y el Bayern de Múnich pujan con intensidad por el internacional sub-17. En el club muniqués, el director deportivo Max Eberl ya pasó personalmente al ataque, viajó para mantener una reunión con el entorno del talento ofensivo y se informó de primera mano sobre las condiciones marco de un posible traspaso.

Ahora, sin embargo, la competencia redobla la apuesta. Según el informe, el Paris Saint-Germain desafía a los demás aspirantes. La cúpula de PSG, por tanto, valora enormemente el potencial del inglés y ya se lo ha hecho saber a su entorno.

En concreto, los responsables de PSG se pusieron en contacto con el agente estrella Ali Barat, que representa los intereses de Gabriel. El mensaje desde París: en cuanto el delantero dé luz verde y se muestre abierto a una aventura en la Ligue 1, habrá sobre la mesa una oferta oficial millonaria.

El FC Barcelona, en cambio, se retira del pulso. El director deportivo Deco rechazó hace apenas poco esas especulaciones al margen del Portugal Football Summit y dejó claro que el nombre de Gabriel no desempeña actualmente ningún papel en la planificación del club catalán.

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¿Quién es el agente del supertalento del Manchester United JJ Gabriel?

"No hay nada que decir sobre este chico. Es normal que se nos siga vinculando con jugadores. Hay grandes intereses en juego", dijo Deco, antes de añadir: "Aunque todavía son jóvenes, no estamos interesados en ningún jugador. En cuanto a su situación, no estoy seguro de qué ha pasado. No lo sé. Sigue siendo jugador del Manchester United".

El tira y afloja podría dar un giro decisivo el 6 de octubre: ese día, Gabriel celebrará su 16º cumpleaños y alcanzará así la edad legal a partir de la cual puede dejarse representar oficialmente por un agente de jugadores con licencia.

Barat está listo para dar ese paso formal. El reputado agente se mueve desde hace años en la élite absoluta y ya ha cerrado numerosos acuerdos. Entre otras cosas, fue el responsable del espectacular traspaso de Moises Caicedo por 116 millones de euros, al que llevó del Brighton & Hove Albion al Chelsea.