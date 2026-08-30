Mees Hilgers está cerca de salir del FC Twente. El defensa estuvo enfrentado con su club en el último periodo, por lo que un traspaso era la mejor solución. El SC Heerenveen ofrece una salida.

Así lo informa De Telegraaf. Todas las partes estarían de acuerdo con el traspaso del internacional indonesio, que firmará con el Heerenveen hasta mediados de 2029.

Hilgers entró en conflicto con la directiva del Twente después de que no se alcanzara un acuerdo sobre su renovación de contrato. Como consecuencia, Hilgers fue apartado durante mucho tiempo del campo de entrenamiento.

Posteriormente, un traspaso a Francia se frustró por falta de tiempo, tras lo cual Hilgers sufrió además una grave lesión. El pasado verano, el defensa pensó en un primer momento que quedaba libre, pero su contrato, que estaba a punto de expirar, se prorrogó automáticamente por un año debido a una cuestión administrativa.

En el FC Twente, Hilgers, que está en el camino de regreso tras su lesión de ligamento cruzado y que ya ha vuelto a entrenarse, ya no tenía futuro, por lo que el traspaso al sc Heerenveen supone una buena salida para todas las partes.

Ahora solo el reconocimiento médico se interpone en el camino del traspaso. Hilgers es un refuerzo deseado para la defensa del Heerenveen.