¡Medio siglo! Jude Bellingham se convierte en el primer inglés en marcar 50 goles con el Real Madrid

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Jude Bellingham ha agrandado su lugar en la historia del Real Madrid tras alcanzar un impresionante hito personal este domingo. La estrella del centro del campo marcó para contribuir a la contundente victoria por 3-0 del equipo de Jose Mourinho ante el Racing Santander, que sigue intentando alcanzar a sus rivales en lo alto de LaLiga.

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Bellingham marca un hito en España

Bellingham se ha convertido en el primer jugador inglés de la historia en marcar 50 goles con el Real Madrid. El exjugador del Borussia Dortmund alcanzó el medio centenar durante la cómoda victoria por 3-0 ante el Racing de Santander el domingo por la tarde, lo que consolida aún más su condición de uno de los fichajes de mayor impacto en la era moderna del club.

El futbolista de 23 años llegó al partido con la intención de recuperar su acierto de cara a puerta tras una inusual sequía de siete encuentros sin marcar. Puso fin a esa racha con contundencia al anotar el segundo gol del Madrid, después de que un penalti tempranero de Kylian Mbappé marcara el rumbo del partido para los visitantes. El tanto confirma a Bellingham como el máximo goleador entre los ingleses que han vestido la célebre camiseta blanca.

Tras superar ya los registros de figuras legendarias como David Beckham y Laurie Cunningham, que terminaron sus etapas en la capital española con 20 goles cada uno, Bellingham juega ahora en otra liga. Al marcar su 50.º gol con el Real Madrid en su 154.º partido en todas las competiciones, también se ha convertido en el 50.º jugador de la historia del club en alcanzar esa cifra.

Las jóvenes promesas brillan a las órdenes de Mourinho

Aunque Bellingham acaparó los titulares por su logro histórico, no fue el único joven talento que destacó en la cómoda victoria. Yan Diomande añadió un espectacular tercer gol justo antes del descanso, con un potente disparo desde lejos en el minuto 36 que dejó el partido prácticamente sentenciado.

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Diomande suma cinco participaciones en goles en la presente campaña, con tres tantos y dos asistencias. Ese registro le sitúa segundo entre todos los adolescentes de las cinco grandes ligas europeas esta temporada, solo por detrás de Lamine Yamal, del Barcelona, que lidera la clasificación con una impresionante cifra de 17 participaciones en goles.

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Solidez defensiva y cambios tácticos

Tras un inicio de temporada discreto, en el que no marcó en los ocho partidos que disputó entre agosto y septiembre, Diomande ha dado un giro completo a su rendimiento. El joven extremo atraviesa un gran momento y acumula cuatro goles y tres asistencias en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. Su último tanto también le permitió entrar en un selecto grupo de solo seis jugadores que han marcado más de un gol desde fuera del área en LaLiga esta temporada.

La victoria también estuvo marcada por el regreso de Trent Alexander-Arnold al once titular. El internacional inglés fue titular por primera vez desde mediados de septiembre, después de haber estado de baja tras la victoria por 3-2 ante el Elche.

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La lucha por el título de LaLiga

El resultado mantiene al Real Madrid de lleno en la lucha por el título, en lo que se perfila como una ajustadísima batalla a tres en lo alto de la tabla. Con solo tres puntos de diferencia entre el Madrid, el Atlético de Madrid y el líder actual, el Barcelona, cada gol y cada punto adquieren un peso enorme a medida que la temporada entra en una fase decisiva.

El Real Madrid centrará enseguida su atención en el partido europeo del miércoles contra el AEK de Atenas, antes de cerrar su calendario previo al parón de selecciones con una visita al Valencia el sábado.