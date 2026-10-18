La anulación del gol de Giovani Lo Celso, jugador del Real Betis, ante el Barcelona, desató una nueva polémica arbitral, después de que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea invalidara el tanto tras revisar la acción con la tecnología del videoarbitraje "VAR", por una mano previa del colombiano Cucho Hernández, en una jugada que los críticos de la decisión consideraron alejada del momento en que se marcó el gol, y que volvieron a comparar con un caso similar ocurrido en el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid hace dos temporadas.

El portal español "Defensa Central", cercano al Real Madrid, señaló que la decisión de anular el gol del Betis reabrió el debate sobre la coherencia de los criterios arbitrales, citando una jugada anterior en la que el neerlandés Frenkie de Jong tocó el balón con la mano durante un enfrentamiento ante el Real Madrid, antes de que Lamine Yamal marcara un gol para el Barcelona, al considerar que el distinto tratamiento de ambas acciones beneficia al conjunto catalán.

El informe explicó que transcurrieron alrededor de 30 segundos entre la mano de De Jong y el gol de Lamine Yamal, sin que el Real Madrid tocara el balón durante ese periodo, mientras que entre la mano de Cucho Hernández y el gol de Lo Celso solo mediaron 15 segundos, y los jugadores del Barcelona tocaron el balón únicamente dos veces, según lo recogido por el portal, que estimó que la tecnología del vídeo trató ambos casos con criterios diferentes pese a las similitudes entre ellos.

El portal apuntó que algunas interpretaciones justifican la diferencia en la decisión al entender que la mano fue intencionada en uno de los casos, pero consideró que la diferencia de colores de los equipos es el factor que genera dudas sobre la coherencia de las decisiones.

El informe sostuvo que el gol habría sido concedido al Real Betis si se hubiera enfrentado al Real Madrid, mientras que el del conjunto blanco habría sido anulado si se hubiera visto implicado en una acción similar, en expresión del punto de vista del portal sobre lo que considera una doble vara de medir.

La crítica no se limitó al momento en que se produjo la mano, ya que el informe también comparó las circunstancias en que ocurrió; según su relato, De Jong tocó el balón con la mano sin marca directa, mientras que Cucho Hernández recibió un fuerte empujón que provocó que el balón impactara en su brazo en lugar de en su pecho.

El portal consideró que estos detalles aumentan los interrogantes en torno a la decisión de anular el gol de Lo Celso, que llegó tras un ataque culminado con un remate espectacular del jugador argentino.

"Defensa Central" estimó que el episodio no es el primero en el que cree que el Barcelona se ha beneficiado de decisiones arbitrales polémicas, señalando que la repetición de este tipo de casos ha reforzado, según el informe, la sensación dentro del Real Madrid de que el conjunto catalán goza de un margen de protección arbitral, y de que la pelea por el título de LaLiga se vuelve enormemente difícil a menos que el equipo blanco logre una superioridad clara sobre sus rivales.

El portal cerró su informe insistiendo en que la similitud de ambas jugadas y la diferencia de las dos decisiones representan, desde su punto de vista, una prueba de la falta de coherencia en la aplicación de los criterios, recordando la célebre frase del entrenador portugués José Mourinho: "Se ha desvelado la verdad", en alusión a la polémica permanente sobre el arbitraje español.