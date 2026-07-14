Medidas de seguridad sin precedentes antes del partido entre Inglaterra y Argentina

Los aficionados al fútbol esperan con ansias esta noche. La atención no estará solo en el campo: también fuera de él, pues la histórica tensión entre Inglaterra y Argentina ha llevado a las autoridades de Atlanta a reforzar la seguridad para la semifinal del Mundial. con intensos preparativos para garantizar la seguridad del evento.

Las autoridades locales han anunciado medidas de seguridad reforzadas para el partido del miércoles, según la BBC.

En el estadio de Atlanta se reedita uno de los duelos más apasionantes del fútbol internacional, con Inglaterra buscando vencer a la campeona y alcanzar su primera final desde 1966. La policía de Atlanta es consciente del trasfondo histórico y político que une a ambos equipos.

En 1982 estalló la Guerra de las Malvinas, que duró 74 días y dejó 649 muertos argentinos, 255 británicos y tres civiles. Las islas, llamadas por Reino Unido “Islas Malvinas” y por Argentina “Las Malvinas”, siguen siendo objeto de disputa de soberanía.

La Policía de Atlanta emitió un comunicado: «Con motivo de la semifinal del Mundial y la llegada de más residentes y visitantes, hemos reforzado la seguridad en diversos puntos de la ciudad».

Ya se han desplegado más efectivos y recursos de seguridad, que se distribuirán de forma estratégica en los recintos del evento, sus alrededores y las zonas de ocio para garantizar una experiencia segura y agradable para todos.

Estas medidas buscan proteger al público, prevenir delitos y garantizar que todos disfruten del evento en un ambiente seguro.

Tras vencer 3-2 a Egipto en octavos, los jugadores argentinos cantaron sobre las Malvinas junto a Maradona y Messi, lo que generó polémica.

La rivalidad entre ambas selecciones incluye momentos memorables, como los cuartos de final del Mundial 1986, cuando Diego Maradona marcó dos goles ante Inglaterra, entre ellos el de la “mano de Dios”.

Lionel Messi, capitán de Argentina, se alista para medirse por primera vez a los “Tres Leones” en un Mundial. Ante el primer cruce en 24 años, la Asociación de Veteranos de la Guerra del 2 de abril pidió a la afición separar el deporte de la política.

En su comunicado, la asociación afirmó: «La soberanía se defiende en los foros internacionales mediante la diplomacia, la verdad histórica y la reivindicación pacífica, no negociable y consagrada en nuestra Constitución nacional... Debemos separar la pasión deportiva de la causa nacional. El balón rueda, el orgullo crece, pero la memoria permanece».

El portero inglés Jordan Pickford lo ve solo como «un partido de fútbol» y confía en que el juego hable por sí mismo.

La policía estadounidense elogió a los hinchas ingleses en el país, pero pidió que sigan su ejemplo tras los más de 500 incidentes relacionados con el fútbol registrados en el Reino Unido durante el fin de semana.

Estos hechos coincidieron con la victoria de Inglaterra 2-1 sobre Noruega en la prórroga de cuartos de final, que dejó más de 100 detenidos por disturbios.