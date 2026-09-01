El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha confirmado que el FC Bayern Múnich no incorporará a más jugadores en el Deadline Day. En el capítulo de salidas, sin embargo, todavía podría haber movimientos, y el dirigente de 49 años también se pronunció sobre los rumores en torno a Sacha Boey y Hiroki Ito.

«No vamos a tener más llegadas. Estamos muy contentos con nuestra plantilla actual, con cómo estamos configurados. En cuanto a las salidas, aún puede pasar algo», declaró Freund en la rueda de prensa previa al partido de la DFB-Pokal en casa del VfL Osnabrück.

Sobre todo a Boey, el récordman del fútbol alemán le gustaría darle salida, y recientemente surgieron rumores de que el lateral derecho podría fichar por el Hamburger SV. Ahora, el periodista de fichajes Matteo Moretto informa de que un traspaso al FC Fulham podría estar cerca. Según esa información, los Cottagers ya se han puesto en contacto directo con Boey.

Sacha Boey debe entrenarse de forma individual en el FC Bayern

Como consecuencia de las lentas negociaciones y del hecho de que Boey ya no desempeña ningún papel en los planes de Vincent Kompany, el francés incluso ha sido «apartado» del entrenamiento del equipo y debe mantenerse en forma por su cuenta.

«Sacha está en forma, pero de acuerdo con Vinnie [Kompany] y con él hemos decidido que entrene de forma individual, ya que ahora mismo hay algunas conversaciones», explicó Freund sobre el trato especial a Boey.

La salida de Ito, en cambio, no parece ser un tema en el campeón récord, después de que recientemente hubiera informaciones sobre un posible traspaso al Ajax de Ámsterdam. «Con Hiroki no hay nada urgente. Yo también he leído los rumores, pero a día de hoy no hay nada de eso. Contamos con que se quede con nosotros», dijo Freund sobre el defensa central.

Arjon Ibrahimovic, por su parte, dejará el Bayern rumbo a Augsburgo. Según informa Sky , el rival de la Bundesliga pagará una tarifa de cesión de 500.000 euros y podrá fichar en propiedad al jugador de 20 años el próximo verano gracias a una opción de compra de ocho millones de euros. Además, el Bayern se aseguró una cláusula de reventa.



