Era el minuto 84 de la tarde del sábado en el Allianz Arena cuando de repente se hizo un gran silencio en el Allianz Arena de Múnich. Jamal Musiala había caído al suelo en campo rival y varios compañeros corrieron de inmediato, con visible nerviosismo, hacia el internacional alemán, que estaba tocado.

También el médico de urgencias saltó enseguida al campo en cuanto el árbitro Robert Hartmann detuvo el partido. Poco después llegó un leve alivio. Tras echar un rápido vistazo a Musiala, el médico se retiró y, segundos más tarde, el jugador de 23 años pudo abandonar el campo por su propio pie, aunque se le veía inestable y muy afectado.

También justo después del pitido final seguía sin estar claro en un primer momento qué le ocurría exactamente a Musiala. "Ya se verá qué tenía. Pero, por supuesto, cruzamos los dedos", dijo el capitán del FCB, Manuel Neuer, en una entrevista con MagentaTV, igual de falto de información concreta que el centrocampista del Leipzig Rocco Reitz.

Pocos minutos antes del momento de conmoción, Musiala había marcado el 3-1 definitivo para los suyos en la Telekom Cup contra el Leipzig tras una asistencia del recién llegado Ismael Saibari. Luis Díaz y Nathaniel Brown, también fichado este verano, anotaron los otros goles del campeón récord del fútbol alemán. Entre medias, Brajan Gruda había empatado provisionalmente para los visitantes de Sajonia.

Musiala no fue el único jugador del Bayern que tuvo que abandonar el campo por precaución con su salud. Min-jae Kim ya no pudo seguir jugando pasada la hora de partido debido a problemas en el muslo.

Ya en los primeros compases del encuentro Konrad Laimer había sembrado la preocupación entre todos los que apoyan al FC Bayern. El internacional austríaco ya no pudo continuar tras un duelo, aparentemente con fuertes dolores en la pierna derecha, en la zona del muslo o de la rodilla.

El Bayern disputará el próximo martes su último amistoso contra el 1. FC Heidenheim, equipo de Segunda, antes de medirse el siguiente sábado al Borussia Dortmund en la Franz Beckenbauer Supercup.