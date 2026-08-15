Era el minuto 84 de la tarde del sábado en el Allianz Arena cuando, de repente, se hizo mucho silencio en el Allianz Arena de Múnich. Jamal Musiala había caído al suelo en campo rival, y de inmediato varios compañeros corrieron con nerviosismo hacia el internacional alemán, que estaba tocado.

También el médico de urgencias salió corriendo enseguida al campo en cuanto el árbitro Robert Hartmann detuvo el partido. Poco después llegó un ligero alivio. El médico se retiró tras echar un breve vistazo a Musiala y, segundos más tarde, el jugador de 23 años pudo abandonar el campo por su propio pie, aunque caminaba con inseguridad y tenía mal aspecto.

También inmediatamente después del final del partido seguía sin estar claro en un primer momento qué tenía exactamente Musiala. "Se verá qué fue lo que tuvo. Pero, por supuesto, cruzamos los dedos", dijo el capitán del Bayern, Manuel Neuer, en una entrevista con MagentaTV, con tan poca información concreta como el centrocampista del Leipzig Rocco Reitz.

Según informaciones del SID, Musiala sufrió un episodio de debilidad. Habría padecido mareos y problemas circulatorios. En el partido se registraron temperaturas de bastante más de 30 grados.

Jamal Musiala marca poco antes él mismo el gol que deja el partido casi decidido

Pocos minutos antes del momento de shock, Musiala había marcado, a pase del nuevo fichaje Ismael Saibari, el 3-1 definitivo para los suyos en la Telekom Cup contra el Leipzig. Luis Díaz y Nathaniel Brown, también fichado este verano, marcaron los otros goles del campeón récord alemán. Entre medias, Brajan Gruda igualó provisionalmente para los visitantes sajones.

Musiala no fue el único jugador del Bayern que tuvo que abandonar el campo por precaución por su salud. Min-jae Kim ya no pudo seguir jugando pasada la hora de partido debido a problemas en el muslo.

Ya en los primeros compases del partido Konrad Laimer había provocado preocupación entre todos los que apoyan al Bayern. El internacional austríaco aparentemente ya no pudo seguir tras un duelo, con fuertes dolores en la pierna derecha, en la zona del muslo o de la rodilla.

El Bayern disputará el próximo martes su último amistoso contra el 1. FC Heidenheim, de la segunda división, antes de medirse el siguiente sábado al Borussia Dortmund en la Supercopa Franz Beckenbauer.