El partido entre el Levante y el Athletic Club, que estaba previsto para esta noche en el estadio Ciutat de València, quedó aplazado en LaLiga.

El diario "As" señaló que la decisión se tomó a causa de las intensas lluvias que empezaron a caer sobre la ciudad.

Los jugadores realizaron el calentamiento como de costumbre, pero el terreno de juego no estaba en condiciones para disputar el encuentro.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido una alerta naranja por lluvias intensas en la provincia de Valencia.

A lo largo del día, el sol y las nubes se repartieron el cielo de Valencia, pero media hora antes del partido, la lluvia comenzó a caer con intensidad, mezclándose con el viento, lo que dejó empapados a los pocos espectadores presentes en el estadio.

El estadio Ciutat de València cuenta con una cubierta que protege todas las gradas, pero la cantidad de lluvia fue tan abundante que todo terminó mojado.

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El partido debía comenzar a las 21:30 (22:30 hora de El Cairo), pero el túnel de acceso al terreno de juego estaba completamente inundado.

Tras una reunión celebrada en el estadio, los árbitros, LaLiga y los clubes acordaron aplazar el encuentro, sin que se fijara una nueva fecha.

El Athletic de Bilbao juega contra el Alavés el próximo sábado, mientras que el Levante visita al Villarreal el domingo.