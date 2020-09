Medellín fue humillado en su estadio y Caracas logró una victoria histórica

El conjunto colombiano no pudo ganar en el Atanasio Girardot y cayó ante el conjunto venezolano.

Caracas derrotó 3-2 ante Independiente Medellín en su duelo por el Grupo H de la y dejó a su rival en una situación sumamente complicada. El equipo venezolano aprovechó sus oportunidades, lastimó cuando debía y se llevó los tres puntos de su visita a .

A los cinco minutos, el joven delantero Eduardo Ferreira encontró la ventaja luego de un pase de Rafael Contreras en el que supo aprovechar los espacios que dejó la defensa. Y el mediocampista de 19 años, Contreras, volvió a aparecer a los 23 minutos para ampliar la diferencia con una gran ejecución de tiro libre desde unos 30 metros del arco en la que Andrés Mosquera no tuvo nada que hacer.

Sobre el final de la primera mitad, un remate luego de un córner fue interceptado por mano de uno de los defensores y el árbitro concedió penal. Javier Reina fue el encargado y convirtió el descuento.

Más equipos

Con el envión del tanto sobre el final, el DIM se encontró con la igualdad tras una mala salida del arquero, que dejó a Leonardo Castro con la pelota tras un rebote en un contrario y definió por encima de Beycker Velasquez para el 2-2 parcial. Sin embargo, los Demonios Rojos volverían a tomar la ventaja de pelota parada. Alexis Blanco marcó el tercero de cabeza.

De esta manera, Los Rojos del Ávila se ubican con cuatro puntos, en la misma línea de Boca que el jueves disputará su partido ante Libertad. El Poderoso, por su parte, quedó último en el Grupo H con tres derrotas en sus tres encuentros jugados.

Duro presente del cuadro colombiano, que a falta de tres fechas tiene pie y medio fuera de la Libertadores, con un equipo que tiene poder ofensivo, pero que no se logró encontrar en el terreno de juego, que no supo cuidar el marcador cuando logró sobreponerse y que concedió goles que una defensa organizada no debe permitir.

Caracas consigue marcar un hecho historico a ser el primer equipo venezolano en la historia de la Copa Libertadores que consigue una victoria en tierras colombianas.