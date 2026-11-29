Compartir Sigue a GOAL en Google

La leyenda uruguaya Fernando Muslera ha anunciado su retirada del fútbol profesional después de que Estudiantes perdiera por un ajustado 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. El portero, de 40 años, confirmó su decisión nada más terminar el partido del sábado en el Estadio Centenario y aseguró que se marcha satisfecho pese a quedarse sin el título.

Anuncios

Muslera se despide tras la final

Muslera puso fin a su carrera como futbolista apenas unos minutos después de caer ante Palmeiras en Montevideo . Tras destacar durante el camino de Estudiantes hasta la final, especialmente en las semifinales contra Flamengo, el veterano portero no pudo cerrar su carrera con un título. Apenas tuvo que intervenir el sábado y poco pudo hacer para evitar el gol decisivo de Ramon Sosa.

El portero reflexiona sobre una emotiva despedida

La ocasión tenía un profundo significado personal para el guardameta, que regresó a su país y al mismo estadio donde comenzó su trayectoria profesional. En una entrevista posterior al partido con ESPN, Muslera se mostró orgulloso del esfuerzo de su equipo pese al dolor de la derrota: «Me voy feliz por haber competido hasta el último día».

Sobre ese final agridulce ante un estadio lleno, añadió: «Mucha tristeza por el resultado, pero satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy muy feliz. Es un final espectacular para mi carrera, independientemente del resultado, que forma parte del fútbol.

»Estudiantes vino a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional, llenaron las gradas y me apoyaron hasta el final. Es difícil hablar en este momento, pero me voy feliz por haber competido hasta el último día».

Anuncios Anuncios

Una carrera repleta de títulos durante dos décadas

La decisión de Muslera no sorprendió del todo a la directiva del club argentino, ya que había hablado de sus planes dentro de la entidad antes de la final. Al confirmar esas conversaciones a la cadena, explicó: «Lo estábamos hablando. Todavía no lo había confirmado, pero ya había hablado con la directiva. Di las gracias a mis compañeros, a Sebastian [Veron] y a todos los que me están escuchando en este momento».

Nacido en Buenos Aires y criado en Uruguay, debutó con Montevideo Wanderers en 2004. Después pasó brevemente por Nacional, lo que le abrió las puertas del fútbol europeo con su fichaje por la Lazio seis meses más tarde. Su etapa más laureada llegó en Turquía con el Galatasaray, donde conquistó 19 títulos antes de fichar por Estudiantes. Además, representó a Uruguay en cinco Mundiales y ganó la Copa América de 2011.

Estudiantes busca un sucesor

Con Muslera fuera de los terrenos de juego, Estudiantes debe rehacerse de la dolorosa derrota continental y encontrar un nuevo portero titular de garantías para la próxima temporada. Sustituir su enorme experiencia y su liderazgo en el vestuario será un gran reto para la directiva del club. El guardameta se retira con un legado consolidado tanto en el fútbol sudamericano como en el turco.