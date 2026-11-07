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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha expresado su admiración por el joven del Paris Saint-Germain Desire Doue de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Zidane estableció paralelismos entre él y el versátil atacante al explicar las mejoras tácticas que espera de Francia en los últimos partidos de la fase de grupos.

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Zidane elogia especialmente al joven del PSG Desire Doue

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha destacado al atacante del Paris Saint-Germain Desire Doue como uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial. Antes de los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia y Turquía, Zidane elogió la rápida evolución del medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2024.

Doue se ha convertido en una pieza fundamental tanto para su club como para la selección desde que debutó con el equipo absoluto en marzo de 2025 y participó en el Mundial de la FIFA 2026.

El seleccionador francés subrayó que las ganas de aprender y progresar del joven lo distinguen al máximo nivel.

Zidane se ve reflejado en el versátil atacante

En declaraciones a los medios en la sede de la FFF, Zidane reveló cuánto disfruta trabajando con Doue y llegó a establecer paralelismos con su propia y legendaria carrera como jugador.

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«A todos mis jugadores los quiero. Lo que Desire [Doue] lleva haciendo desde hace un tiempo es magnífico», afirmó Zidane.

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«Es joven, tiene un talento enorme, pero, sobre todo, escucha porque quiere progresar y ganar cosas. Me veo reflejado en él: cuando era jugador, escuchaba mucho a los futbolistas mayores que tenía alrededor para progresar. Él lo hace muy bien».

Libertad táctica y mejor posición sobre el terreno de juego

Zidane también habló de la versatilidad táctica de Doue y señaló que, aunque la estrella del PSG puede jugar en varias posiciones de ataque, su puesto preferido sigue estando en la banda izquierda.

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«Sobre el terreno de juego puede ocupar todas las posiciones de ataque. Depende del momento, del partido y de las decisiones que tengamos que tomar», explicó Zidane.

«Creo que donde mejor está sigue siendo en la banda izquierda. Puede llegar muy, muy lejos, pero para eso debe conservar siempre sus ganas de mejorar. Eso es lo más importante».

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Francia se prepara para dos partidos decisivos en la Liga de Naciones

Francia viajará a Milán para enfrentarse a Italia en el estadio Giuseppe-Meazza el jueves 12 de noviembre, antes de regresar para recibir a Turquía en Burdeos el domingo 15 de noviembre.

El equipo de Zidane afronta esta concentración con el objetivo de transformar su dominio de la posesión en una mayor eficacia de cara a portería y asegurarse una plaza en los cuartos de final de marzo de 2027.

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Con talentos como Doue impulsando al equipo junto al capitán Kylian Mbappe, que regresa, Francia aspira a cerrar la fase de grupos por todo lo alto.