“Me vas a tener que comer bien los huevos”: Claudio Bravo respondió a usuario que lo increpó en las redes

Esta jornada Claudio Bravo se enfrascó en un duro cruce con un usuario de Twitter luego que éste le cuestionara su compromiso en las causas sociales y lo calificara de "tacaño".

La situación se generó luego que Gary Medel le respondiera al cientista político Patricio Navia, quien replicó una declaración del hombre del Bologna que aseguró que Chile no le garantiza la salud ni educación a su familia por lo que luego de su retiro del fútbol optará por radicarse en España.

Ante esto, se generaron múltiples interacciones y en una de ellas le indicaron al Pitbull que había tenido suerte luego que le contestara al académico que no es millonario, sino que "trabajador".

😂 claro viví 3 años en el país sin pagar impuestos no? 😂 te fuiste para otro lado, no hice referencia alguna sobre los pagos de impuestos de ningún país. Solo hablé de la calidad de vida de ambos. Y que 475k lean tus estupideces…🤦🏻‍♂️ millonario? Se dice TRABAJADOR 💪🏼 — Gary Medel (@MedelPitbull) May 4, 2022

Fue ahí cuando intervino el capitán de La Roja: "¿Suerte? No creo mucho en la suerte, sí creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr. Desde los 8 años que trabajo en busca de ese algo que para ti es suerte. Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla. Gran día para ti".

Suerte? No creo mucho en la suerte, si creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr.

Desde los 8 años qué trabajo en busca de ese algo. Que para ti es suerte.

Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla.

Gran día para ti 😉 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 4, 2022

"Si no ayudas no me vengas hablar de conciencia social entonces. Me carga la gente con sus discursos sociales, pero tacaños en sus aportes. Que sigan aportando camisetas autografiadas que se las regala la marca", fue otro de los comentarios luego de la participación del oriundo de Viluco.

Y la furiosa respuesta no se hizo esperar: "Mira me vas a tener que comer bien los huevos. Te doy a elegir. ¿El derecho o izquierdo primero?", lanzó el formado en Colo Colo demostrando con notas de prensa que sí ha colaborado en distintas acciones por el país.