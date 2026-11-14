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Gary Lineker ha advertido de forma contundente a Mauricio Pochettino de que su etapa como entrenador del Manchester United está destinada a acabar en fracaso. El exdelantero de Inglaterra cree que los problemas estructurales profundamente arraigados en Old Trafford harán que el argentino tenga difícil continuar en el cargo más de 18 meses.

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Lineker lanza una seria advertencia sobre Pochettino

Pochettino afronta una tarea monumental en el Manchester United tras firmar un contrato de dos años y medio para suceder a Michael Carrick. El exentrenador del Tottenham y el Chelsea hereda una plantilla muy falta de confianza después de un desastroso inicio de temporada.

El Manchester United ocupa actualmente la 18.ª posición de la Premier League. Lleva ocho partidos sin ganar en la máxima categoría, una racha lamentable que se remonta a finales de agosto. Aunque muchos esperan que la llegada del argentino provoque una reacción inmediata, Lineker alberga serias dudas sobre sus perspectivas a largo plazo. El contundente comentarista cree que la cúpula de Old Trafford acabará poniendo a Pochettino en una situación abocada al fracaso.

Un estricto plazo de 18 meses para sobrevivir

En el pódcast The Rest Is Football, Lineker pronosticó una secuencia conocida: un breve periodo de optimismo seguido de una decepción inevitable. Afirmó que los problemas estructurales del club pronto desbordarán a su nuevo entrenador.

«Veo a Pochettino llegando allí y creo que probablemente empezarán de forma aceptable y les irá bien durante un tiempo», explicó Lineker. «Creo que, para Pochettino, el Manchester United es un club grande, grande por su nombre. Llegará allí y después se sentirá decepcionado por cómo se desarrollen las cosas. Si sigue allí dentro de 18 meses, me sorprenderá».

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Los problemas de la propiedad siguen acumulándose

Pochettino se convierte en el último de una larga lista de entrenadores de renombre encargados de devolver al United su antigua gloria. Lineker señaló que 12 entrenadores diferentes han pasado ya por el club desde la retirada de Sir Alex Ferguson y que casi todos se marcharon en medio de una situación sombría. También defendió la reciente etapa de Carrick y señaló directamente al equipo responsable de los fichajes.

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«Porque una y otra vez se repite lo mismo: el cabeza de turco siempre es el entrenador, y eso se ve», añadió. «Y creo que los verdaderos problemas están por encima del entrenador. Todos estos son buenos entrenadores. Basta con mirar algunos de los nombres que han tenido en los últimos 10 años. ¿Cuántos son ya, 12 entrenadores que se han marchado desde Alex Ferguson? Y todos se van diciendo que el club es un desastre.

«Siempre habrá entrenadores a los que culpar, y no respaldaron adecuadamente a Carrick en verano. No lo hicieron. Lo hizo de maravilla en la segunda mitad de la temporada pasada. Es cierto que no disputaban competiciones europeas y que jugaban al contraataque, pero no sé cuánto tiempo más podrán salirse con la suya los dirigentes del Manchester United. Y, en el fondo, creo que los aficionados ya lo saben.

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«Obviamente, ha habido años y años de quejas y manifestaciones contra los Glazer, y está claro que Ratcliffe no ha cambiado nada. En todo caso, ahora están peor».

El duelo contra el Liverpool, una prueba de fuego

Antes de llegar a Manchester, Pochettino debe cumplir sus compromisos pendientes como seleccionador. El argentino asumirá oficialmente el mando en Old Trafford después de dirigir sus dos últimos partidos al frente de la selección de Estados Unidos.

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Tendrá muy poco tiempo para poner en práctica sus ideas tácticas en los entrenamientos antes de afrontar una gran prueba. Su primer partido al frente del equipo será una difícil visita a Anfield para enfrentarse a su gran rival, el Liverpool, el domingo 22 de noviembre.