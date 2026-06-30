Me sorprendería que no fuera así... Roy Keane pronostica los finalistas del Mundial 2026

Roy Keane, leyenda del Manchester United, ha revelado sus favoritos para ganar el Mundial 2026 y cree que ambos llegarán a la final dentro de 20 días.

Hasta ahora han avanzado a octavos Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos.

Inglaterra debutará en la fase eliminatoria el miércoles ante la República Democrática del Congo.

Sin embargo, según el diario inglés «Metro», Kane no espera ver a los Tres Leones en la final del 19 de julio en Nueva Jersey, sino que apuesta por que se repita la final de 2022 en Catar entre Francia y Argentina.

En «ITV» afirmó: «Los delanteros franceses no tienen nada que envidiar a nadie. Ya lo vimos con Brasil y con los titulares de Inglaterra ante Panamá».

Y añadió: «Francia tiene más jugadores, pero Argentina también cuenta con una gran plantilla».

Y concluyó: «Argentina y Francia tienen grandes jugadores y opciones. No sería sorpresa que se midan en la final; de hecho, me extrañaría que no ocurriera».

Francia jugará ante Suecia en octavos la madrugada del miércoles, y Argentina hará lo propio contra Cabo Verde.