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Freddie Ljungberg ha criticado duramente a Lisandro Martinez tras la tarjeta roja que vio el defensa durante la dolorosa derrota del Manchester United ante el Chelsea. El exextremo del Arsenal reconoció que aquella expulsión imprudente le revolvió el estómago y afirmó que la plantilla está dejando en la estacada al cuestionado entrenador Michael Carrick.

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Martinez, expulsado en la derrota ante el Chelsea

La pésima racha del United continuó con una derrota por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. El resultado prolongó a nueve partidos su racha sin ganar en todas las competiciones y aumentó aún más la presión sobre Carrick.

Morgan Rogers abrió el marcador para el equipo de Xabi Alonso al comienzo de la segunda parte. Poco después, Martinez vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión, dejó a su equipo con un jugador menos y concedió un penalti en el proceso. Cole Palmer transformó la pena máxima con seguridad para asegurar los tres puntos.

La victoria aupó al Chelsea al cuarto puesto de la Premier League. Mientras tanto, el Manchester United sigue hundido cerca del fondo de la tabla, por encima de la zona de descenso únicamente gracias a la diferencia de goles.

Ljungberg, indignado por la conducta temeraria

La forma en que se produjo la derrota ha desatado duras críticas, dirigidas especialmente a Martinez. Ljungberg, en declaraciones a Viaplay, aprovechó para arremeter contra el defensa por su grave falta de disciplina. La leyenda del Arsenal consideró que el central desatendió sus responsabilidades en un momento crítico para el club.

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«Por cómo se comportan, por lo que hizo Martinez... Yo estaba allí y me sentí un poco mal», reveló Ljungberg. «Ya le he visto hacer tonterías bastantes veces. No piensa primero en el equipo. Le han fallado».

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La plantilla no responde y deja solo a Carrick

Antes del fin de semana, numerosos medios apuntaban a que Carrick dispondría de tiempo para enderezar la temporada. Sin embargo, el desplome en Londres ha reabierto las dudas sobre su capacidad para motivar al vestuario. Ljungberg cree que las críticas dirigidas al entrenador son injustas y sostiene que los jugadores deben asumir la responsabilidad por su pésimo comienzo de campaña. También mostró una gran empatía hacia el técnico del United.

«Cuando veo eso, me da pena Michael Carrick», explicó Ljungberg. «Todo el mundo está machacando a Carrick en los medios y demás: “¿Es lo bastante bueno como entrenador?”, esto y lo otro, pero los jugadores no están cumpliendo».

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Una semana decisiva para un United en apuros

Carrick debe encontrar ahora la forma de levantar el ánimo de una plantilla mermada antes de una serie de partidos cruciales. El Manchester United intentará poner fin a su mala racha cuando vuelva a disputar la Champions League el martes.

Recibirá a la Roma en Old Trafford, una breve distracción de su pesadilla en la competición doméstica. Un resultado positivo en Europa podría ser un impulso fundamental para recuperar la confianza de la plantilla.

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Tras sus compromisos europeos, la atención volverá rápidamente a la Premier League. El United afrontará otra prueba difícil este fin de semana, cuando reciba al Aston Villa, consciente de que necesita imperiosamente una victoria para alejarse de la zona de descenso.