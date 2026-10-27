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Thomas Tuchel ha encabezado los elogios a Harry Kane después de que el capitán de Inglaterra fuera proclamado oficialmente mejor jugador del mundo en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El seleccionador inglés expresó su inmenso orgullo después de que su delantero estrella conquistara el prestigioso galardón individual tras un año de récords con su club y su selección.

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Una noche dorada para el capitán de Inglaterra

El emblemático arco del estadio de Wembley se iluminó de un dorado brillante el lunes por la noche para celebrar el nombramiento de Kane como mejor futbolista del mundo. El delantero de 33 años conquistó el Balón de Oro de 2026 tras una campaña individual extraordinaria en la que marcó 73 goles con el Bayern de Múnich e Inglaterra. Su victoria supone un hito para el fútbol inglés: es el primer hombre de su país en levantar el Balón de Oro desde que Michael Owen lo lograra en 2001.

Kane se impuso tras una reñida disputa a tres con Kylian Mbappe, del Real Madrid, y la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal. Un jurado de 100 periodistas de las naciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA votó a favor del prolífico delantero, cuya regularidad ante la portería sigue sin tener rival. El regreso del premio a casa tuvo un significado especial, ya que la ceremonia se celebró en pleno centro de Londres, a solo unos kilómetros de donde Kane comenzó su carrera profesional.

Tuchel celebra un hito histórico para el fútbol inglés

Tuchel elogió a Kane por su extraordinario logro y admitió que hace tiempo que se quedó sin palabras para describir el impacto del delantero. Tuchel, que ha sido testigo directo de la eficacia goleadora de Kane tanto en su club como con la selección, no tardó en felicitar al jugador de 33 años. «¡Enhorabuena, Harry, por un Balón de Oro merecido! Hace mucho que me quedé sin calificativos para describir tus actuaciones, pero me alegra ver que ahora el mundo del fútbol te ha reconocido oficialmente», declaró Tuchel.

«Ser el primer inglés en ganar este gran galardón en 25 años lo hace aún más especial, y tenemos suerte de contar contigo como nuestro líder. Sé que disfrutarás de este momento con tus seres queridos y que después volverás a hacer lo que mejor sabes: marcar goles y ganar partidos».

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Su actuación con Inglaterra impulsa a Kane hacia el premio

La brillantez individual de Kane se vio acompañada de su liderazgo durante un verano intenso con la selección. Desempeñó un papel fundamental para llevar a Inglaterra a las semifinales del Mundial de 2026, aunque el equipo acabó sufriendo una dolorosa eliminación a manos de Argentina en los últimos minutos de la semifinal. Pese a la decepción colectiva por quedarse fuera de la final, la aportación global de Kane al torneo fue innegable.

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El delantero marcó seis goles a lo largo de la competición y ayudó a Inglaterra a superar las primeras rondas eliminatorias con una gran eficacia. Aunque no logró marcar ni en cuartos de final ni en semifinales, su presencia siguió siendo una amenaza constante para las defensas rivales. Inglaterra acabó el torneo con una nota positiva al derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto, un buen cierre para una campaña agotadora para la plantilla.

Kane dedica el premio a sus compañeros de Inglaterra

El delantero se mostró visiblemente emocionado por el reconocimiento durante su intervención en el escenario en Londres y aprovechó su discurso para dar mérito a quienes le ayudaron a llegar a lo más alto del fútbol. Destacó especialmente el ambiente creado en la concentración de Inglaterra como un factor clave de su éxito. Kane subrayó que, aunque el objetivo colectivo de ganar un trofeo sigue siendo la máxima prioridad, este galardón individual también pertenece a toda la plantilla que le apoyó a lo largo del año.

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«A todos mis compañeros de Inglaterra: hemos vivido un año especial. No ha sido un año perfecto, pero hemos tenido muchos buenos momentos. Hemos creado un gran vínculo y hemos estado muy unidos. La forma en que entrenábamos, la forma en que jugábamos, la unión que había en el hotel durante el Mundial. Es un verdadero honor ser vuestro capitán y lideraros. Me llena de orgullo, así que este premio es para todos nosotros, sin duda», dijo Kane.



