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Steven Gerrard cree que Mauricio Pochettino se equivocó de lleno al dejar a Harry Maguire en el banquillo en su primer partido al frente del Manchester United. El excapitán del Liverpool calificó de «un poco irrespetuosa» la decisión de alinear en su lugar a Matthijs de Ligt y advirtió de que el United tendrá que pagar sumas enormes para fichar defensas de talla mundial en enero.

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Gerrard critica la decisión de Pochettino sobre Maguire

Gerrard ha cuestionado la decisión de Pochettino de dejar fuera a Maguire en la derrota por 4-0 del domingo en Anfield, donde Leny Yoro fue expulsado al comienzo del partido y el Liverpool se adelantó rápidamente por dos goles. De Ligt, que aún se recupera de una lesión de larga duración, fue titular en lugar de Maguire.

«Creo que se equivocó», dijo Gerrard en The Overlap. «Creo que se equivocó con la defensa. Poner de titular a alguien en un partido de esa magnitud... Es el partido más importante del país. Todo el mundo está pendiente de él».

«Debería haber sido titular»

Gerrard coincidió con Jamie Carragher al cuestionar la decisión de alinear a De Ligt , pero fue más allá al sugerir que supuso una falta de respeto hacia Maguire. «Dejemos a un lado a los jóvenes, que quizá aún no estén preparados. Matthijs de Ligt lleva un año sin jugar. Harry Maguire es ahora mismo su mejor defensa. Debería haber sido titular», añadió.

«Es de los que se arremangan y lo intentan. Vale, no ha estado perfecto, pero dejarlo fuera y poner a De Ligt por delante de él me pareció un poco irrespetuoso».

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Maguire marcó la diferencia desde el banquillo

Gerrard consideró que Maguire mostró exactamente lo que le había faltado al United cuando entró al campo, y destacó un bloqueo decisivo antes del descanso. «Marcó la diferencia cuando entró. Fue de los que pusieron el cuerpo para evitar el gol», dijo.

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«Hizo un gran bloqueo, creo que hacia el minuto 38 o 39, que evitó un gol seguro. He visto mucho al Manchester United esta temporada y él es de los que lo intentan». Pese a los esfuerzos de Maguire, Rio Ngumoha y Victor Munoz marcaron dos goles en los últimos minutos para completar la goleada.

Al United le saldrá caro fichar defensas en enero

Con el United en puestos de descenso, Gerrard cree que reforzar la defensa en enero será caro.

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«¿Quién va a dejar salir a centrales de talla mundial en enero? A menos que alguien esté dispuesto a pagar una suma astronómica. Eso es lo que tendrá que pasar», afirmó.