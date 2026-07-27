«Me parece revelador»: Bastian Schweinsteiger destaca una escena especial de Jamal Musiala

Según Schweinsteiger, únicamente Joshua Kimmich y Felix Nmecha habrían asumido responsabilidad. "Después ya se complica", opinó Schweinsteiger en una entrevista doble con Oliver Kahn en Bild y luego pasó a hablar de Jamal Musiala.

"Me parece significativo que la mejor acción de Musiala fuera precisamente una entrada en los dieciseisavos de final contra Paraguay", dijo Schweinsteiger. "Hacía mucho que echaba eso de menos. Antes era así: a Musiala le hicieron doce faltas en un partido y las doce veces después aceptó el apretón de manos de su rival."

Dirigiéndose a su excompañero Kahn, dijo: "Olli, te pregunto: ¿le habrías dado la mano a tu rival después de que te hubiera hecho falta por cuarta vez?" La respuesta de Kahn: "Pero no lo habrás preguntado en serio, ¿no?"

Jamal Musiala tuvo que operarse después del Mundial

Schweinsteiger condujo al equipo de la DFB junto al capitán Philipp Lahm al título mundial en 2014; con el Bayern, ambos ganaron el triplete en 2013. "Tanto en el Bayern como en la selección siempre supe quiénes eran mis líderes", recordó Schweinsteiger. "Si tienes verdaderos líderes, no caes dos veces en la fase de grupos de un Mundial y una vez más en los dieciseisavos de final."

Musiala, criticado por Schweinsteiger, estuvo varios meses de baja tras su fractura de peroné del pasado verano y no reapareció hasta comienzos de año. Desde entonces solo dejó destellos de su calidad de forma muy puntual; en el Mundial decepcionó igual que toda la selección alemana.

Después, se sometió a una operación planificada desde hacía tiempo para retirarse una placa de metal. "Gracias a la intervención, el atacante puede completar la pretemporada siguiendo un plan claramente estructurado, de modo que queda garantizado el arranque de los partidos oficiales del Bayern", anunciaron los muniqueses en un comunicado. Según ha trascendido, Musiala volverá a entrenarse con el equipo tras la gira por Asia (del 1 al 8 de agosto) y estará el 22 de agosto en la Supercopa contra el Borussia Dortmund. Últimamente circularon rumores disparatados sobre un supuesto interés del Galatasaray de Estambul en él, que, sin embargo, el campeón récord turco desmintió.