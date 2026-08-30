Paredes se mostró conmocionado por la sanción de la FIFA tras un partido de liga en Argentina con Boca Juniors y se pronunció sobre la resolución.

"Eso me parece exagerado. También es extraño que Gavi solo haya recibido una sanción, aunque fue él quien me propinó el golpe en el pecho. Pero bueno, así son las cosas ahora. Ahora tenemos que recurrir la sanción", dijo el internacional, y añadió: "La gente que entiende de estas cosas verá si pueden levantarla. Para mí es desproporcionada y creo que puede rebajarse."

Paredes estuvo, tras la derrota por 0-1 en la final contra España después de la prórroga,en el centro de unos fuertes altercados justo después del pitido final. Después de encararse primero con Eric Garcia y empujarlo, la joya del Barcelona Gavi acudió para defender a su compañero. A continuación se desató una tangana, en la que Paredes también llegó a las manos con Gavi.

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Escándalo tras la final del Mundial: ¿cuánto tiempo fue sancionado Leandro Paredes?

A la escalada sobre el césped le siguieron las consecuencias jurídicas. La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso a Paredes una sanción de diez partidos oficiales. Gavi, en cambio, salió con una sanción de apenas un partido. Además, el defensa argentino Nahuel Molina recibió una sanción de siete partidos después de atacar de forma provocadora a Rodri en el turbulento tramo final.

Además, la FIFA impuso a la AFA, la federación argentina de fútbol, una multa de 275.000 euros. El motivo fueron diversas infracciones del reglamento a lo largo del torneo.

El mayor error lo cometió el equipo tras la victoria en semifinales contra Inglaterra. Allí, líderes del vestuario como Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lisandro Martinez desplegaron una pancarta en la que se reafirmaba la reivindicación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas, políticamente muy explosiva y estrictamente prohibida según el código de la FIFA.

Argentina logró ante la FIFA una regulación especial para Leandro Paredes

La AFA intenta ahora mantener el daño deportivo para los próximos compromisos de la selección lo más reducido posible. La federación ya logró una regulación especial ante la FIFA: Paredes y Molina podrán cumplir sus sanciones en los próximos amistosos de categoría A y no tendrán que limitarse a mirar exclusivamente en partidos oficiales.

En paralelo, está en marcha la contraofensiva jurídica de los argentinos. La federación espera la motivación escrita de la sentencia desde Zúrich para presentar formalmente un recurso ante la Comisión de Apelación de la FIFA y, si fuera necesario, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).