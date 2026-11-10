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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Me mandó una foto!»: Marc Cucurella desvela la atrevida petición de Jose Mourinho sobre un tatuaje después de que el seleccionador de España, Luis De la Fuente, recibiera un homenaje permanente

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Marc Cucurella se ha hecho famoso por sus extravagantes celebraciones de títulos y sus promesas atrevidas, pero su última revelación tiene que ver con un entrenador legendario. El defensa del Real Madrid ha contado los detalles de un divertido intercambio con Jose Mourinho sobre su creciente colección de tatuajes.

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Una promesa cumplida para los campeones del mundo

El lateral del Real Madrid Cucurella ha revelado que su actual entrenador, Jose Mourinho, quiere ser el próximo en quedar inmortalizado en la piel del defensa. El exjugador del Chelsea ya había acaparado titulares por su empeño en celebrar los triunfos con gestos especiales: recientemente rindió homenaje al seleccionador español Luis de la Fuente tras la histórica conquista del Mundial por parte de España. Antes del torneo disputado en Norteamérica, el lateral izquierdo había prometido tatuarse la cara de De la Fuente si España lograba el título, algo que consiguió al derrotar a Argentina en una emocionante final.

La victoria de España, sellada con un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga, supuso su segundo título mundial y dio paso a un verano de celebraciones para Cucurella. Fiel a su palabra, el jugador de 28 años regresó a la concentración de la selección en septiembre con la imagen de su seleccionador tatuada en el cuerpo.

El defensa aseguró que no se arrepiente de ese homenaje permanente durante una reciente intervención en la emisora española Cadena Cope. Explicó que ya había hablado de la idea en casa antes de que los medios le preguntaran por ella, por lo que era una decisión familiar tomada mucho antes de hacerse el tatuaje.

Mourinho quiere su propio homenaje

«No me arrepiento, sinceramente», dijo en una entrevista con la radio española. «Sabía que me ibais a preguntar por ello y ya lo había pensado, lo había comentado en casa. Y cuando me preguntasteis, pues eso fue lo que dije». Sin embargo, el español insinuó que sus tatuajes dedicados a entrenadores quizá no terminen con De la Fuente, especialmente ahora que Mourinho insiste en tener el suyo. Al técnico portugués, que nunca ha rehuido los focos ni una broma, al parecer le pide un gesto similar a su defensa estrella desde que volvieron a coincidir en la capital española.

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Según el exjugador del Chelsea, Mourinho ya ha imaginado exactamente cómo debería ser ese homenaje. «Algunos me dicen que me tatúe la cara de Mourinho y... Mourinho me lo dijo», añadió Cucurella durante la conversación. «Recuerdo que Mourinho me envió una foto de mi pecho con su cara tatuada».

Éxito a las órdenes de Mourinho en el Real Madrid

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

No es la primera vez que el versátil defensa cambia de aspecto para celebrar una gran victoria sobre el terreno de juego. Tras el éxito de España en la Eurocopa 2024, cumplió su famosa promesa de teñirse de rojo intenso su característica melena rizada, demostrando que se toma en serio sus apuestas. Desde su llegada al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano, se ha convertido rápidamente en una pieza fundamental del sistema de Mourinho.

Aunque la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid tuvo un comienzo difícil, que incluyó una derrota inesperada ante el Real Betis, el equipo ha encontrado desde entonces su ritmo bajo sus órdenes. El técnico fue nombrado recientemente mejor entrenador de LaLiga de octubre tras llevar al club a un pleno de victorias, incluida una contundente ante su rival, el Barcelona, en El Clásico.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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