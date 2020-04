"Me llamaron loco por intentar vender a un suplente del Palmeiras al Barcelona"

El director deportivo del club brasileño narra cómo se fraguó el fichaje de Matheus Fernandes por el club blaugrana, que lo ha cedido al Valladolid.

Matheus Fernandes se convirtió sorpresivamente en uno de los fichajes de invierno del , que pagó 7 millones de euros al Palmeiras para cerrar el fichaje del centrocampista de 21 años, que ni llegó a enfudarse la camiseta blaugrana antes de marcharse cedido al Real .

El director deportivo del Palmeiras, Alexandre Mattos, explica cómo se fraguó la operación. "En octubre de 2019, llamé a André Cury (empleado del FC Barcelona en haciendo las labores de 'scouting') y le pedí que hablara con Abidal porque quería enseñarle a un jugador. Cury pensaba que era Dudu. Abidal fue a ver una sesión de entrenamiento del equipo reserva de Palmeiras. Le dije 'mira el número 35'. En ese momento, me llamaron loco. "¿Quieres vender un jugador de reserva de Palmeiras, que juega poco, al Barcelona?", relató en una entrevista con Fox Sports.

De hecho, Matheus sólo jugó en 11 partidos en su última temporada en el Palmeiras y no tuvo ni un minuto en la , donde se quedó sin convocar en muchos partidos. Su suerte no ha cambiado en su cesión en el Valladolid, donde no llegó a debutar antes de que La Liga se parase por el coronavirus.