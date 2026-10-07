Pascal Ferré, exdirector de la revista "France Football", desveló una serie de interioridades fascinantes relacionadas con el Balón de Oro, recordando la pugna entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ferré se incorporó a la redacción de la revista "France Football" en 1986, antes de asumir el cargo de director en 1996, puesto en el que continuó hasta 2023, lo que le permitió estar cerca de los detalles del premio y de la polémica que lo rodeó a lo largo de los años, especialmente durante la histórica competición entre Messi y Ronaldo.

Ferré habló, en una entrevista con el diario español "Marca", sobre el dominio del dúo en el premio entre 2008 y 2017, al afirmar: "Monopolizaron el premio porque eran los mejores del mundo. Eran jugadores de otro planeta".

El exdirector abordó la disputa pública que estalló entre él y Ronaldo a causa de unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación, explicando: "Concedí una entrevista al diario New York Times, en la que dije que el sueño de Cristiano era ganar un mayor número de Balones de Oro en comparación con Messi".

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Añadió, según recogió el diario portugués "A Bola": "Quizá no acerté mucho al expresarme, pero no era un secreto que es un jugador sumamente competitivo. Me respondió a través de las redes sociales y, al final, me hizo parecer un mentiroso ante millones de seguidores, pero la cosa no fue grave".

Ronaldo se coronó con el Balón de Oro en 5 ocasiones, frente a las 8 de Messi.

Ferré también habló sobre la influencia que ejercían los clubes y los jugadores en torno al premio, aludiendo concretamente al Real Madrid, y dijo: "Es cierto que en el mundo de Cristiano, y del Real Madrid en concreto, sabían lo que debían hacer dentro de las reglas del juego".

Y prosiguió: "Son instituciones que imponen su presencia en el fútbol y en este premio, porque el Real Madrid estuvo vinculado al Balón de Oro desde el principio, con Di Stéfano y luego Kopa, mientras que el Barcelona tuvo que esperar hasta 1960 para ganarlo de la mano de Luis Suárez. Por eso existe una relación especial entre el premio y los clubes españoles".