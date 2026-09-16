Las expectativas eran grandes cuando Werner regresó en 2022 al RB Leipzig procedente del Chelsea FC por 20 millones de euros. En el conjunto sajón, el delantero había celebrado anteriormente su gran eclosión y se había abierto paso hasta la escena internacional del fútbol. Pero la decepción no tardó en aparecer: la segunda etapa de Werner en Leipzig se convirtió rápidamente en un malentendido.

Sin embargo, el jugador de 30 años no cree que la culpa sea solo suya. En una entrevista con Transfermarkt, Werner criticó ahora a su antiguo club: "Fue diferente a mi primera etapa, cuando el juego giraba en torno a mí. Aun así, iba bastante bien hasta esa lesión antes del Mundial, que me costó el torneo. Fue mi primera operación importante. Luego pasaron algunas otras cosas en el día a día y en el fútbol que me dieron la sensación de no ser valorado".

Timo Werner habla sobre Marco Rose y su etapa en el RB

Werner ya había hablado en el pasado de una falta de comunicación con el entonces entrenador Marco Rose. El técnico de 50 años rechazó en su momento esa versión. Hoy, Werner mira aquella etapa con más matices: "Hay momentos en los que las cosas van bien, y luego hay épocas en las que no van tan bien".

Tras su segundo paso por Leipzig, Werner se marchó primero al Tottenham antes de regresar de nuevo cedido al RB en junio de 2025. Sin embargo, allí acabó sin desempeñar ya ningún papel y ni siquiera logró entrar en la convocatoria. En total, Werner disputó 211 partidos oficiales con el Leipzig, en los que firmó unos notables 113 goles y 47 asistencias.

AFP

En el verano de 2026, el internacional en 57 ocasiones dio finalmente el salto al otro lado del Atlántico y se incorporó como agente libre a los San Jose Earthquakes, con el RB Leipzig incluso pagando de más en la operación. "Simplemente quería hacer algo diferente. Si lo piensas bien, en realidad solo fue un ir y venir entre Londres y Leipzig. También podría haber fichado por otro club en Inglaterra, además había opciones en la Bundesliga. Ambas ligas son divertidas, pero simplemente era el momento de algo nuevo. Aunque solo tengo 30 años, sentía que debía comenzar un nuevo capítulo en mi vida".

Hasta ahora, Werner ha rendido a un buen nivel en los Earthquakes. En 15 partidos ha marcado seis goles y ha dado otras cinco asistencias. Su contrato en San José sigue vigente hasta 2028.