«Me han disparado»... El enfadado seleccionador de Paraguay pide protección para sus jugadores

Gustavo Álvaro, seleccionador de Paraguay, respondió a la prensa tras las críticas por la derrota 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista. Assumó toda la responsabilidad y pidió dejar de atacar a sus jugadores.

Asumió la derrota 4-1 ante Estados Unidos, anfitrión, y pidió dejar en paz a sus jugadores para que se concentren en el partido del viernes contra Turquía.

Durante una rueda de prensa retransmitida por «Reuters», Álvaro señaló: «Criticadme a mí, disparadme a mí, pero no a ellos. Protegedlos, porque cuando acabe el Mundial yo me iré, pero ellos seguirán representando al país».

Y añadió: «Pegadme a mí, pero defended a los jugadores; son lo más valioso que tiene el fútbol nacional».

Paraguay no jugaba un Mundial desde 2010, cuando España lo eliminó en cuartos de final tras un partido dramático que marcó su mejor resultado.

Paraguay y Turquía, que perdieron ante Estados Unidos y Australia respectivamente, no pueden fallar este viernes en la Bahía de San Francisco.

Reconoce que fueron “arrollados en todos los frentes” ante Estados Unidos, pero asegura que el equipo se ha reorganizado y ofrecerá un partido sólido frente a Turquía.

Se mostró molesto por las preguntas sobre sus decisiones en el partido inaugural y respondió con otro largo discurso.

Y añadió: «El partido contra Estados Unidos ya quedó atrás; mañana tenemos una final contra Turquía».

También criticó a Gustavo Álvaro por sus declaraciones: «Están aquí, representan a siete millones de personas… Quiero verlos defender esta camiseta; pueden destrozar al entrenador, no pasa nada».