En 2012, el futuro máximo goleador histórico de Inglaterra y garantía de gol del Bayern de Múnich habría sido ofrecido al Viking. Sin embargo, el fichaje se frustró en circunstancias curiosas. Así lo contó Gary Goodchild, ojeador del Viking en aquella época, antes del duelo de su antiguo club contra el equipo con más títulos de liga de Alemania en la Liga de Campeones, el martes (21:00 horas/Prime Video).

«Me dijeron que podría estar interesado en venir al Viking», relató Goodchild al periódico Stavanger Aftenblad sobre unos hechos ocurridos hace más de 14 años. Por entonces, «nadie» conocía a Kane. El delantero aún esperaba su oportunidad en el Tottenham Hotspur y había sido cedido en varias ocasiones: al Leyton Orient, al Millwall FC y, más tarde, al Norwich y al Leicester City.

«Las personas con las que hablé», contó Goodchild, «tenían la sensación de que una cesión a Escandinavia podría venirle bien». Así que el ojeador viajó a Inglaterra para ver en persona al joven Kane, que entonces jugaba como delantero en el Millwall. Pero Kane se perdió por lesión el partido al que acudió Goodchild, que regresó sin saber más de lo que sabía al llegar.

«Poco después llegó al primer equipo» de los Spurs, dijo Goodchild, «y el resto es historia». Este martes, con más de una década de retraso, Kane jugará por fin en Stavanger, aunque con la camiseta del Bayern de Múnich.