Antes del partido a domicilio de su Chelsea FC contra el Liverpool FC en Anfield Road, Alonso elogió a Wirtz, con quien había trabajado con éxito en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

«Solo puedo hablar de mi etapa con Flo en el Bayer Leverkusen», dijo Alonso, y explicó: «Una de las principales razones por las que estoy hoy aquí es el tiempo que pasé con él en Leverkusen».

Alonso trabajó con Wirtz en el conjunto de Leverkusen de 2022 a 2025. El español transformó a un equipo que estaba en la parte baja de la clasificación en el que se proclamó campeón de Alemania invicto en la temporada 2023/24 y ganó la Copa de Alemania. Wirtz fue la pieza clave de su once en el centro del campo ofensivo.

En 2025, ambos protagonistas se despidieron de Leverkusen. Alonso fichó por su antiguo club, el Real Madrid, como sucesor de Ancelotti, pero fue destituido poco después y ahora dirige al Chelsea desde el banquillo. Wirtz, por su parte, se marchó al Liverpool por 125 millones de euros. Allí no cumplió las grandes expectativas y tuvo que escuchar algunas críticas. Sin embargo, últimamente ha mostrado una mejoría.

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Alonso lo elogió: «Fue un jugador especial que me ayudó muchísimo. Aprendí mucho de él y sigo su trayectoria ahora que está en el Liverpool. Todos sabemos que dar el siguiente paso siempre es interesante, y él está mejorando cada vez más».

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Wirtz sumó cuatro participaciones en goles en los últimos cuatro partidos. El domingo provocó, con un disparo desviado, el gol que adelantó a los Reds frente al Brighton & Hove Albion, que venía jugando a un gran nivel (2-0). Sin embargo, más tarde sufrió una torcedura y tuvo que ser sustituido tras poco más de una hora de juego. Después de salir del campo cojeando, transmitió cierta tranquilidad. El internacional alemán explicó en Sky: «Todavía no hemos hecho ninguna prueba. Creo que no es demasiado grave. En las últimas semanas he sufrido torceduras de vez en cuando. Tengo que solucionar eso».

Aún no se sabe si podrá jugar el miércoles, cuando se reencuentre con Alonso en la tercera ronda de la Carabao Cup. Según el entrenador Andoni Iraola, «no parece nada importante», pero añadió: «Jugamos cada tres días. Por eso tenemos que ver cómo está».