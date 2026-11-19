Compartir Sigue a GOAL en Google

Fernando Torres ha hablado del enorme coste personal que tuvo su polémica salida del Liverpool rumbo al Chelsea en 2011 y ha admitido que ver el dolor de la afición de Anfield «me estaba matando». El delantero español, que había sido un ídolo en Merseyside, vio cómo su reputación se desplomaba de la noche a la mañana tras completar un traspaso récord en el fútbol británico de 50 millones de libras a un rival directo de la Premier League.

Anuncios

El declive interno en Anfield

Torres llegó al Liverpool en 2007 como el fichaje más caro de la historia del club y se consolidó de inmediato como uno de los delanteros más letales del fútbol mundial. Su asociación con Steven Gerrard se hizo legendaria, pero el sueño empezó a torcerse a medida que se deterioraba la situación del club bajo la propiedad de Tom Hicks y George Gillett.

Al recordar aquel declive, Torres explicó en el pódcast del exdelantero del Liverpool John Aldridge: «Empezaron a vender a nuestros mejores jugadores. Xabi se fue al Real Madrid (en 2009) y Javier Mascherano, al Barcelona (en 2010). Rafa también se había marchado. Era como decir: “¿Qué está pasando aquí?”. Habíamos estado cerca en la Premier League y en la Champions League. Estábamos a un solo paso y solo necesitábamos incorporar a un par de jugadores a la plantilla. En cambio, los que llegaban no eran de la mejor calidad».

Añadió: «El verano anterior había hablado con Christian Purslow (director general). Quería ser transparente. Le expliqué que había venido al Liverpool para ganar títulos. Me dijo que estaban en proceso de vender el club y que no podían vender a más jugadores».

Una promesa incumplida y el fichaje por el Chelsea

Cuando Fenway Sports Group completó finalmente la adquisición del club, Torres quiso saber qué rumbo tomaría el equipo. Sin embargo, lo que le transmitieron los nuevos responsables apuntaba a una reconstrucción a largo plazo que no encajaba con sus mejores años como futbolista. A punto de cumplir 27 años, sentía que no podía esperar una década a que el club volviera a ser competitivo.

Anuncios Anuncios

Torres detalló aquellas últimas conversaciones: «Después de la adquisición, hablé con John Henry (principal propietario de FSG). Iban a adoptar una nueva forma de fichar y desarrollar a jugadores jóvenes, de construir algo que llevaría 10 años. A punto de cumplir 27 años, yo no tenía ese tiempo».

Related Topics

«También hablé con Damien Comolli (director deportivo). Tuve la sensación de que en realidad no le importaba que me marchara. Me dijo: “Si encontramos un sustituto, puedes irte”. No me dijo: “Vamos a hacer un proyecto nuevo, tienes que quedarte, vamos a traer a este y a este otro”. No me arrepiento de la decisión (de dejar el Liverpool) porque hice lo que creía que era mejor para mí en aquel momento», explicó Torres.

El dolor de ser considerado un traidor

La reacción al traspaso fue inmediata y dura: hubo aficionados que quemaron camisetas y llamaron traidor al español. Torres admite que subestimó la profundidad del vínculo que había forjado con la afición de Anfield, pues pensaba erróneamente que era un jugador más de la plantilla. Aunque acabó ganando títulos en Londres, entre ellos la Champions League y la FA Cup, la carga emocional de su relación rota con el Liverpool lo persiguió durante años.

Anuncios

Al hablar de cuánto lamenta lo ocurrido, Torres dijo: «No me di cuenta de lo duro que sería para la gente. Cuando me fui, vi dolor, y eso me estaba matando. No era mi intención. Para mí, la rivalidad era con el Manchester United. Eso era lo que sentía cuando estaba en el Liverpool. Nunca me habría ido al United. Es como el Real Madrid y el Atlético».

Torres concluyó: «No me di cuenta de lo importante que era para la afición del Liverpool. Pensaba que era un jugador más. Pero sí me arrepiento de no haber tenido tiempo para explicarme y hablar como es debido con los nuevos propietarios, para conocernos mejor. También lamento haber herido los sentimientos de la afición del Liverpool. Que la gente me haya perdonado significa mucho. Es como quitarme 300 kilos de los hombros».