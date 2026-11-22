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Roy Keane, leyenda del Manchester United, criticó a los jugadores del conjunto inglés y a sus compañeros analistas tras la humillante derrota del equipo por 4-0 ante el Liverpool.

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El Liverpool resolvió con facilidad el clásico de Inglaterra con una contundente victoria sobre el Manchester United (4-0), este domingo por la noche en Anfield, en un partido que supuso un debut desastroso para el argentino Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del United, en la undécima jornada de la Premier League.

Roy Keane, legendario centrocampista, se encontraba en el plató de «Sky Sports» cuando se enzarzó con Gary Neville, exjugador del Manchester United.

La etapa de Mauricio Pochettino arrancó con mal pie después de que su equipo encajara una contundente derrota por 4-0, debida en parte a la expulsión de Leny Yoro en los diez primeros minutos.

Keane estaba muy enfadado con el resultado y admitió que sentía unas enormes ganas de recurrir a un lenguaje muy grosero para describir la situación del Manchester United.

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Criticó especialmente a su excompañero de equipo Gary Neville, quien afirmó que el resultado no había sido tan malo como podría haber sido.

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«Si vuelvo a oír a los comentaristas decir que un 4-0 no es tan malo y que el equipo jugaba con diez… ¿Acaso ningún equipo ha sacado nunca un resultado positivo con diez jugadores? Se puede hacer», dijo Keane.

Y prosiguió: «Me pareció que el United estuvo desesperado, me pareció que estuvieron fatal, ¿y Neville, que jugó cientos de partidos con el United, dice que está satisfecho con el 4-0?».

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La expulsión temprana

Cuando se le preguntó si la temprana expulsión era una excusa aceptable para el resultado, Keane respondió con dureza: «Es evidente que no ayuda, pero ¿me estáis diciendo que no podían haber ofrecido un rendimiento mejor? Al menos mostrar más espíritu de lucha, más calidad».

Y continuó: «No me creo lo que estoy oyendo de gente que jugó en el club, diciendo que un 4-0 no es tan malo. Increíble, los aficionados aplaudían a los jugadores. ¿Aplaudir qué? Aplauden tonterías».

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Y añadió: «Este equipo terminó en el decimoquinto puesto hace dos años. En el último año o dos, culpábamos a la junta directiva, a los propietarios, a los entrenadores. ¿Cuándo van a asumir los jugadores la responsabilidad de participar en la toma de decisiones?».

Visiblemente enfadado, agregó: «El Liverpool debió marcar ocho goles. Quizá ocho o nueve, tuvieron ocasiones increíbles, y todo el mundo sale del campo diciendo: cuatro goles no está tan mal». Después suspiró y admitió: «Me dan ganas de soltar tacos».

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El presentador David Jones le pidió que intentara evitar las palabrotas, a lo que Keane respondió: «Intentaré no hacerlo, pero ¿cómo puede alguien decir que cuatro goles no está tan mal? ¿Solo porque se quedaron con diez hombres? Es evidente que eso lo complicó todo, pero si te quedas con diez, ¿ya está? ¿Dejas de trabajar y tiras la toalla?».