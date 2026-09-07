«Ya he dicho antes que Messi y Cristiano Ronaldo mejoraron incluso cuando rondaban la treintena y hasta bien entrada la mitad de la treintena», dijo Kane en una entrevista con TNT Sports. «Creo que yo mismo estoy en ese pico, me siento físicamente en una forma estupenda, y mentalmente también».

Y Kane tiene la intención de mantener este estado tanto tiempo como sea posible. El final de la carrera deportiva es inevitable, pero siente el suficiente impulso como para aplazarlo durante mucho tiempo. Algunos de los mejores jugadores del panorama le ayudan en ese objetivo.

«Me pregunto cómo puedo hacer para que esto dure para siempre», dijo Kane. «Como sabemos, no será así, pero cuando veo a jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, que juegan hasta finales de la treintena o incluso hasta bien entrados los cuarenta, eso me da la motivación para conseguirlo también».

Harry Kane: trabajo duro entre bambalinas

Su ejemplar ética de trabajo contribuye a que este objetivo salga adelante.

«Trabajo mucho entre bambalinas en mi recuperación, en mi condición física y en asegurarme de estar listo para jugar en cada partido, y creo que ese es un aspecto importante para marcar tantos goles», dijo Kane, que en la pasada temporada logró unos increíbles 73 goles con el Bayern y con Inglaterra.

La disponibilidad de un jugador, incluso cuando su rendimiento está fuera de toda duda, no depende naturalmente solo de su esfuerzo y de su disciplina, aunque sí son un requisito indispensable.

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Harry Kane juega casi siempre

La cifra de Kane es excelente en ese sentido. Con el Bayern participó en 94 de 102 partidos de Bundesliga en tres años. Una sanción por acumulación de amarillas y molestias menores provocaron esas pocas ausencias. En su exclub, el Tottenham, fueron 110 apariciones en liga de 114 posibles en los tres años anteriores.

Él «intenta asegurarse de estar ahí para su equipo. Eso me permite jugar al nivel al que juego y marcar los goles que marco».

Fueron 73 goles en 2025/2026, una marca que solo Messi superó en la temporada 2011/12 con 82 tantos. Así, Kane es considerado un firme candidato al Balón de Oro, que se entregará a finales de octubre en Londres. En la presente temporada, el capitán de la selección inglesa suma dos goles en cuatro partidos oficiales, ambos los marcó en la Copa de Alemania.