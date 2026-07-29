"Me parece vergonzoso. Me avergüenza que en el fútbol estemos hablando de este tipo de pensamientos", dijo Eberl este miércoles en el marco de la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje Nathaniel Brown en Rottach-Egern.









"El fútbol", afirmó Eberl, "no nos pertenece. Es un juego. La FIFA está ahí para mí para acompañar este juego, darle forma y reglas, organizar Mundiales". Ahora mismo, sin embargo, tiene la sensación de que el organismo mundial "ya solo está ahí para obtener beneficios. Da la sensación de que solo se quiere ganar dinero, por todos los canales posibles. Como hijo del fútbol, eso me repugna".

El jefe del Bayern, Eberl, respalda los planes de boicot de la UEFA

De cara a la próxima reunión de crisis de la UEFA, en la que también se prevé debatir un boicot a competiciones de la FIFA -es decir, una negativa a participar incluso en un Mundial 2030-, Eberl se expresó de forma positiva.

"Me parece bien. No soy amigo del boicot, sino siempre del diálogo. Pero si llega a ese punto, entonces sí estaría a favor de que nosotros, como Europa, también plantemos cara con firmeza y digamos: 'No, este no es nuestro deporte, esto no es lo que queremos'. Y entonces actuar también en contra de ello", continuó Eberl.

No sabe "quién está alrededor del señor Infantino" -es decir: quién le sugiere ideas al presidente de la FIFA, criticado una y otra vez con dureza-, pero: "¡La verdad es que se siente de puta pena!"

Los planes de Infantino de querer vender, entre otras cosas, participaciones en el Mundial de fútbol a través de una empresa filial de nueva creación llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), se filtraron y fueron confirmados el martes. A ello le siguió una ola mundial de indignación. Se habla de un "plan vergonzoso", de una "venta descarada", y el anuncio del organismo mundial cayó, según el diario suizo Blick, "como una bomba".

Antes de Eberl, el vicepresidente de la DFB Hans-Joachim Watzke ya se había pronunciado con claridad. "Muchos en el fútbol europeo consideran los planes de la FIFA como un ataque absoluto al fútbol. Comparto esa postura", dijo Watzke a kicker: "Aquí se está cruzando una línea". Las conversaciones habrían mostrado que entre las federaciones miembro europeas existe "unidad" al respecto.

La FIFA e Infantino quieren aparentemente presionar a las federaciones

Mientras tanto, Infantino quiere aparentemente llevar a la práctica sus planes lo antes posible. En una carta a las 211 federaciones miembro, a la que ha tenido acceso ntv/RTL, comunicó que la FIFA espera una aprobación en un plazo de 53 días y promete para ello una suma de 40 millones de dólares estadounidenses. En caso de rechazo, según ello, solo habría diez millones de dólares estadounidenses.

La UEFA publicó a continuación otro comunicado en el que se afirma que no quiere dejarse chantajear: "Hoy hemos sabido que la FIFA ha fijado un plazo a las federaciones dentro del cual deben apoyar sus planes; de lo contrario, se retirará la oferta de un pago único. Eso ya lo dice todo sobre lo que hay que saber de este plan".

Además, el organismo europeo subrayó que es consciente de la resistencia "considerable y creciente" contra el proyecto de la FIFA. "La FIFA no debe seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos seguir desarrollando el deporte de la manera correcta. Ha llegado el momento de dar prioridad a federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados".