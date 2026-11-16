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Cristiano Ronaldo Signs New Contract at Real MadridGetty Images
Mohamed Saeed
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«¡Me alegré por ello!»: la madre de Cristiano Ronaldo arremete contra Portugal tras la humillación ante Dinamarca

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La desastrosa derrota de Portugal por 4-1 ante Dinamarca ha dado un giro inesperado después de que Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, lanzara una durísima crítica contra la selección. En unas contundentes declaraciones, admitió que disfrutó con la humillación y aseguró que su hijo recibió un mal trato antes de retirarse de la selección.

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La indignación de una madre tras el descalabro en Copenhague

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

La selección portuguesa quedó tocada tras caer por un contundente 4-1 ante Dinamarca, un resultado que supuso un difícil comienzo de etapa sin su emblemático excapitán. Mientras la derrota provocó una preocupación generalizada entre la afición, Aveiro adoptó una postura mucho más combativa y sugirió que el equipo recibió exactamente lo que se merecía. Su frustración parece deberse a la forma en que el cinco veces ganador del Balón de Oro puso fin a su trayectoria récord con la selección bajo la actual dirección.

Durante un acto en el Sporting CP, Aveiro no ocultó su satisfacción al ver sufrir a Portugal sobre el terreno de juego. «La derrota fue merecida y me alegré por ello», declaró a los medios. Sus palabras han causado una gran conmoción en la prensa deportiva portuguesa, especialmente por la condición de su hijo como el mejor jugador de la historia del país. El delantero de 41 años puso fin recientemente a su etapa con la selección, pero el malestar por su salida sigue siendo un importante tema de conversación para su familia.

Acusaciones de falta de respeto dentro de la plantilla

Más allá del resultado, el enfado de Aveiro se centró en la falta de reconocimiento que, a su juicio, recibió la estrella del Al-Nassr durante sus últimos meses con la selección. Criticó en particular un reciente homenaje organizado para el delantero, que, en su opinión, la federación gestionó mal. Según su madre, el legendario número siete, que disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles con su país, merecía una despedida más personal. Sostuvo que «el homenaje debería habérsele rendido en su presencia», en lugar de celebrarse como finalmente se hizo.

Las críticas no se limitaron a la federación: Aveiro atacó directamente a los jugadores que compartieron vestuario con su hijo. Acusó a sus antiguos compañeros de no apoyar al futbolista que los condujo a los títulos de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones. Según se recogió, afirmó: «En la selección no fue respetado, ni siquiera por sus compañeros». Esta contundente acusación apunta a una importante fractura interna durante el último capítulo de los 23 años de trayectoria internacional de Ronaldo, que comenzó en agosto de 2003.

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Jorge Jesus responde a las contundentes acusaciones

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Mientras el ambiente en torno a la selección se vuelve cada vez más tenso, Aveiro sugirió que solo un club comprende realmente el legado de su hijo. Señaló al Sporting CP, el club donde comenzó la carrera profesional de Ronaldo, como la única institución capaz de rendirle el homenaje que merece. Insistió: «Es aquí, en el Sporting, donde vamos a rendirle homenaje. Aquí reconocen lo que vale». Estas palabras distancian aún más a Aveiro de la actual dirección de la selección, incluido el seleccionador Jorge Jesus, cuyo desencuentro con el jugador antes de su retirada fue ampliamente conocido.

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Pese a las provocaciones, Jorge Jesus optó por no entrar en la polémica cuando le preguntaron por las declaraciones en una rueda de prensa. El técnico de 72 años, que recientemente vio a su equipo sufrir en defensa en ausencia de su veterano líder, se negó a participar en una disputa pública. Jesus señaló: «¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también. La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que respeto mucho. Una madre siempre es una madre, no se puede hacer nada al respecto. Entiendo sus declaraciones». Su negativa a contraatacar puede calmar la polémica inmediata, pero la salida de Ronaldo sigue proyectando una larga sombra sobre el futuro de Portugal.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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