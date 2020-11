Steve McManaman: "El juego del Real Madrid es espantoso, tienen suerte de que no haya público"

El ex del cuadro blanco no deja títere con cabeza y critica desde la veteranía de los cracks a lo que ofrecen los jóvenes; "Hazard, siempre lesionado"

El que fuera jugador del entre 1999 y 2003, Steve McManaman, se ha referido a la actualidad del cuadro blanco con palabras muy duras durante la celebración de una mesa redonda en Londres que explican la situación del cuadro blanco, actualmente en caída libre en .

Actuaciones espantosas

"Están sufriendo tanto en la como en LaLiga, la actuación frente al fue espantosa y se recuperaron ganando al Inter pero luego perdieron ante el en casa, por lo que es bueno que la afición no esté, si estuvieran allí, los jugadores recibirían todo tipo de abucheos y veríamos pañuelos blancos en la grada"

Los clubes españoles no se han adaptado al Covid

"La pandemia afectó mucho a todos los equipos españoles, que no tuvieron el mismo acuerdo de fútbol televisado en su campeonato que en , por lo que las finanzas no son tan buenas como les gustaría para traer jugadores".

Los problemas de Hazard y una plantilla envejecida

"Tienen una plantilla envejecida, Hazard no puede ponerse en forma y cuándo lo hace se lesiona, están en una situación difícil con estos viejos jugadores y están luchando".

Sólo destacan el Atleti y la Real

"El único club español destacado es la y el parece más consistente, eso es bueno para los equipos ingleses en la Champions League".

No apostaría por el Real Madrid

"Viendo como juega no apostaría por una victoria del Real Madrid, es cierto que cualquier cosa puede pasar en enero, pero en su forma actual, contra Gladbach y Shakhtar, no están ni cerca de los equipos ingleses ni del Bayern de Múnich".

Los cracks se han hecho mayores

"Si quieren tener éxito y regresar donde estuvieron no hace tanto, deben hacer algo en el mercado de fichajes porque Modric tiene 34 años, Sergio Ramos casi 35, Benzema y Toni Kroos están llegando a una edad en la que no mejorarán y sólo pueden empeorar; todos son futbolistas increíbles que hicieron historia en el Real Madrid pero tu cuerpo te avisa cuando no puedes llegar a las mismas alturas. Si quieren llegar a las mismas alturas en las que estaban, necesitan nuevos jugadores".

Todavía es temprano para los jóvenes

"Rodrigo, Vinicius y Reiner, que está cedido en , son demasiado jóvenes para impulsar al equipo y presionar a las figuras, necesitan experiencia para hacerlo. Es difícil porque los equipos ingleses han mejorado y se han fortalecido, mientras que el Bayern de Múnich tiene a Leroy Sané y Douglas Costa y avanza. Los equipos españoles no han podido hacer lo mismo".